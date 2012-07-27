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Twitter再次遭遇大规模服务中断

2012-07-27 09:56 作者：卢鑫来源：网易科技 评论(0)T|T

据路透社报道，Twitter周四遭遇大规模服务中断，受影响用户横跨几个大洲。

“用户无法访问Twitter。我们的工程师正在努力解决这个问题。”美国太平洋时间早晨8点30分(北京时间晚上11点30分)，Twitter在其官方博客上表示。

Twitter服务曾在今年6月出现过长达数小时的中断现象。今天的事件重新引发了对该服务稳定性的担忧。Twitter早期频繁遭受服务中断，但公司自称已着手改善其基础设施。

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