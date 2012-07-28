【未来之星】李日学：寺库中国卖的是奢侈品服务

对于未来十年，寺库中国卖的主要是奢侈品服务。寺库中国未来十年要做两个事情：第一个是把更好的商品从国外引进来，更多的是通过互联网的手段，让 大家购买起来非常方便。第二个，让国外好的产品销售到国外。

【中国企业家网】7月27—29日，由《中国企业家》杂志社主办的2012（第十二届）中国企业“未来之星”年会在青岛香格里拉大酒店举行。寺库中国总裁李日学先生在“消费升级：谁能抓住下一轮成长机遇？ ”主题论坛上发表讲话。

主持人王璞：请寺库中国总裁李日学先生谈谈奢侈品当铺领域的商机。

李日学：寺库这一块，目前定位是“奢侈品一站式服务提供商”，在座的各位一听奢侈品，在中国属于相对比较敏感的词，大家都比较清楚。过去十年，刚好中国经济发展非常不错，所以奢侈品在中国的消费市场，2012年在全世界排在第一。大家都知道，中国奢侈品的消费主要两块：一块是高收入的家庭自己用，还有一块是礼品市场。所以，奢侈品去年的数据是，通过海关进来的是170亿美金左右。按照中国人的消费习惯，主要是自己从国外买了带回来，还有一些走私的货，可能是一倍，也就是一年消费量两三千亿左右。我们寺库这个产业，以寄卖为主，就是你买了奢侈品以后用了两年不想用了，或者别人送给你的你用不着，都可以放在我 们这个市场卖出去。我们做的存量市场，大概一万亿左右，可能有20%左右的循环流通，就是一两千亿。这是前面十年的情况。

对于未来十年，刚才前面谈到了是卖产品还是卖服务，我觉得主要是卖服务。因为奢侈品这个品牌，在中国自己做的话是比较难的。我在国外看到爱马仕、普拉达、 LV那些店长，很多店长都是七八十岁的老太太、老头，也就是说奢侈品文化主要是传承的文化，很多品牌都有一百多年的历史，不是单纯的像马云说的“一个LV 的包应该60块钱”，这是不可想象的。所以未来十年，对于奢侈品来讲应该是服务的概念：一个是售后服务，现在买了一些名包或者表，都不提供服务，或者提供 服务的话需要很长时间。在我看来，未来十年要做两个事情：第一个是把更好的商品从国外引进来，更多的是通过互联网的手段，互联网这一块是非常好的平台，让 大家购买起来非常方便。第二个，国内可能也有非常好的产品，比如刚才郭总说的玉，应该把它送出去，送到国外。

主持人王璞：谢谢。这么说，郭总的和田玉是真玉，其它就是非真玉，肯定也是奢侈品了，将来寺库也可以帮郭总的和田玉走出去。

李日学：是的。我们觉得中国有两样东西走向世界的机会比较大，一个是玉，再一个是茶叶。

主持人王璞：瓷器和丝绸呢？

李日学：那个已经过去式了。

者来讲有哪些机会，围绕着各个领域做一些细分，对消费的习惯做一些再深入的分析，可以找到 一些机会。我们在谈到消费升级的时候，要创业的时候或者进入一个领域的时候，可能对一些区域的经济发展或者区域文化的习惯和消费习惯，还是有很深的关联度 的。大家在进入一个新的所谓消费升级领域的时候，也是要考虑的一个问题。

王璞：谢谢费总。今天我们请到的七位嘉宾，其中六位都是来自不同产业的，比如刚才蓝伟光先生介绍了水的领域，李兆林先生介绍了奶的领域，奚志勇董事长介绍 了养老的产业，柏总介绍了康复器械的领域，郭总介绍了和田玉，李日学李总介绍了奢侈品产业链。我想，这六位嘉宾介绍了六个领域，我听了以后都有一种投资的 冲动，有一种进入这个领域去掘金的冲动。我现在想问一个特别简单的问题，对我想进入又非常重要的问题，你们用一句话说明，不超过十个字，你们六位所在的产业，是多大规模？

李日学：要分两部分，可能十个字说不完，不好意思。对于我们的电商平台来说，五年来是500亿以上，这也是我们投资公司的要求。

王璞：也就是寺库在未来五年有500亿的目标。

李日学：这是电商的销售。我们还有一块是售后服务的产业，服务的话只是做利润，还没有评估过。

王璞：好，大数已经出来了，寺库在五年以后想定位为500亿。