【酷公司】阿里巴巴重排家谱：从生态群走向生态圈

私有化B2B业务、回购雅虎所持股权，重新执掌阿里控制权的马云开始对阿里系进行“大手术”，而其目标是将旗下庞杂业务调整为“OneCompany”。在这次的架构调整中，B2B成为了重点，原来的阿里巴巴B2B业务按照业务属性被分成两个事业群，它们将针对不同的客户完善整个供应链。

而调整后的阿里系，被业内认为开始有了“生态圈”的感觉。

“七剑”出炉

“我们需要加速推进OneCompany的目标，把阿里巴巴的中小企业和淘宝市场体系有效地结合，实现真正的开放，协同和分享机制。”7月23日，阿里巴巴集团董事会主席、CEO马云在该公司的内部邮件中称。

当天，《华夏时报》记者从阿里巴巴集团内部得到证实，阿里集团将从原有的子公司制调整为事业群制，把现有子公司的业务调整为淘宝、一淘、天猫、聚划算、阿里国际业务(ICBU)、阿里小企业业务(CBU)和阿里云七个事业群，并建立统一的数据、安全和风险防控以及技术底层，以此为基础构建出阿里巴巴集团CBBS(消费者，渠道商，制造商，电子商务服务提供商)市场集群。

阿里称此七大事业群为阿里“七剑”。

据悉，阿里集团去年提出从2012年开始的三年内实施“OneCompany”和“修身养性”战略。其中“OneCompany”计划将推动各个子公司业务的打通、协同。“修身养性”战略指要建立良好的业务生态系统、完善管理生态系统、加强组织文化生态系统，打造具备透明性、公正性、稳定性的平台。

“我们现在做的事情其实是在让整个产业链进行升级，真正进入一个电子商务时代。”阿里巴巴集团参谋长曾鸣同天对外表示，阿里巴巴的战略就是打造一个电子商务生态系统，把新“七剑”建设成为电子商务的“水、电、煤”基础设施平台，从而实现从消费者到厂家到原材料的全链条贯通(C2B2B)，“电子商务不是网络零售，网络零售只是把网下现成的东西拿到网上来卖，我们要的是整个商业模式的改变。”

B2B是调整重点

“未来真正的商业模式是C2B(CustomerToBusiness)，特别是互联网发展到SNS化的时代，当中国的互联网人群快速扩张到5亿甚至7亿的时候，每一个消费者的声音越来越强，消费者群体的力量越来越大的时候，未来的价值链第一推动力会来自于消费者，而不是厂家，所以在这个意义上它是ConsumerDriving(消费者驱动)，而不是ManufactureDriving(生产驱动)，这是一个根本的商业模式的变化。”曾鸣认为。

基于此，阿里认为这个链条中最后一个供应商换成是B2B平台上的小企业，并通过服务商连接起来，那么整个链条就形成一个CBBS的模式，即消费者的需求驱动平台商家的销售品种与数量，而平台商家的采购需求也驱动生产型小企业的生产品种和数量。具体CBBS解释为：由淘宝的C，至零售商、渠道商B，再到生产制造商大B，同时，S还是一种服务，面向整个产业链上的B和C服务。

按照阿里巴巴的构想，CBBS市场体系构成阿里集团大市场的内部生态系统，并最终促进一个开放、协同、繁荣的电子商务生态系统。曾鸣认为，这一模式将支撑起未来中国电子商务发展的主流。

值得注意的是，这次的架构调整中，原来的阿里巴巴B2B业务按照业务属性被分成两个事业群，它们将针对不同的客户完善整个供应链。

“原B2B业务完全淡出核心，对中小企业的服务开始从营销服务转向支撑服务。”易观国际专注电子商务的分析师陈寿送7月24日对《华夏时报》记者分析阿里的这次重组时称。

众所周知，淘宝网孵化了一淘、天猫，三者在2011年6月实现拆分；团购平台聚划算于2011年10月脱离母体淘宝网开始独立运营；而阿里国际业务和阿里小企业业务则脱胎于阿里巴巴第一家公司，即一个多月前成功实现私有化的B2B业务，事实上此次原有业务独立单元在保持不变的情况下，将B2B业务进行了分拆。

据悉，阿里小企业业务来源于原阿里巴巴中国事业部，此次升级为七大事业群之一，具体会在原有企业间信息发布、订单采购和大额批发市场的基础上，为更多中小企业提供电子商务服务。而将原B2B业务中的全球速卖通平台和阿里巴巴国际站信息平台整合，升级alibaba.com的品牌内涵，组成阿里国际业务。

这从人事上也可窥得。据悉，负责国际业务的吴敏芝与负责阿里小企业业务的叶朋为新任事业群负责人，其他各人此前就是各子公司的负责人。而此前B2B业务的负责人陆兆禧则刚刚在不到两个星期前即7月10日被任命为阿里集团首席数据官(CDO)。

阿里称，阿里国际业务和阿里小企业业务由于掌握了中国最好的生产厂家，最好的原材料、采购、工业品、零件源头供应商和服务商，最终同淘宝系的四个平台打通，变成互联网的供应链协同平台。

陈寿送认为，此次大重组，“马云的电子商务生态群开始有生态圈感觉，比以往清晰。”