Facebook，不要把用户出卖给华尔街!

据国外媒体报道，《连线》网络版发表文章，称Facebook应该顶住华尔街的压力，在发展广告产品时谨慎行事，避免引发用户流失。以下为全文摘要：

Facebook又被华尔街嫌弃了!其股价在昨天上午创下新低。自5月上市以来，Facebook表现一直不佳，股价已经暴跌40%以上。该公司正在面临着越来越大的“更加积极地发展广告业务”压力。

但Facebook应该顶住这种压力。

实际上，几乎从每一个角度来说，Facebook都是一家健康的成长型公司。它去年的利润高达10亿美元，营收达37亿美元。上一个季度，它的利润增长达到了分析师的预期，营收增长率为32%。就算在经济变得不景气之前，这样的增长也是令人瞩目的。

但是，投资者对它的期望更大。他们以为Facebook是一个利润火箭，会嗖嗖嗖地往上窜。目前其他领域很少有这样的机会：金融服务就是一团糟，制造业和零售消费支出已经减弱;汽车制造商陷入困境(部分原因在于对欧洲主权债务危机的担忧);股市整体表现虽然达到了近3个月来的最高点，但从公司利润来看，这却是数年来表现最糟糕的一个季度。即便是最近上市的其他高科技公司，比如Groupon，Pandora和Zynga等，表现也均令人失望。

对于华尔街过高的期望，Facebook自己也要承担部分责任。7年来，Facebook的风投融资估值扶摇直上，最终在一年半之前，它以500亿美元的估值向私人出售股份——如今该公司的价值也正好是500亿美元。之后，Facebook首席财务官戴维·埃博斯曼(David Ebersman) 在公司IPO定价和规模上过度激进，导致其估值达到了1040亿美元。

因此，毫不奇怪，许多投资者希望看到Facebook高速增长。但Facebook已经发誓要把用户放在首位，而用户对Facebook如何利用他们的个人资料和人际关系非常敏感。本周四，Facebook发布了上市之后的首季财务报告 。在会上，Facebook高管煞费苦心地表示，他们还没有推出前途一片光明的广告计划，目前正在谨慎地进行用户测试。

埃博斯曼在谈到Facebook最看重的广告产品“sponsored stories(赞助故事)”时说：“我们要稳扎稳打。”

埃博斯曼继续说：“我们可能会出的最大错误就是行动太快，对用户参与度造成意料之外或者难以管控的影响。”

首席运营官雪莉· 桑德伯格(Sheryl Sandberg) 也表示：“我们非常小心地限制‘赞助故事’的数量.……我们在试探用户的感受时会持谨慎态度。”

这是一个明智的做法。就算Facebook的广告业务开展得再好，如果用户开始从这个社交网站上撤退，它的营收也会下降。

目前Facebook似乎处于一个两头为难的境况中：投资者要求它积极推进广告业务，敏感的用户则要求隐私不受侵犯。该公司必须要选择满足其中一方，让另一方失望。承认自己不再是一个千亿美元级的公司 ，让华尔街失望一把，会是一个更明智的选择。等到该公司弄清如何更好地利用其庞大的用户群，投资者将会再次蜂拥而来，另一方面，如果Facebook让用户失望，它的股价再要回升到之前的高点只会难上加难。