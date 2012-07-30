外媒分析称京东商城已无上市机会

在本周发表的《帮主刘强东写的“小说”》文章中，网友针对京东商城为什么规模越大，烧钱越多，而刘强东还能继续融到大钱的问题详细分析了其圈钱逻辑。解读了一个操盘驱动资本的案例！近日美国著名科技博客Techcrunch发表文章中对京东商城最近的表现进行了全面的分析。以下为正文：

在十个月前，沃尔玛投资京东商城时是奔着这个似乎将成为史上最大互联网IPO去的。然而，眼下，随着现金流趋紧、低利润以及接二连三的高管离职，京东商城似乎注定成为中国电子商务同行一系列不景气表现中最令人失望的一员。京东商城目前低迷状态进一步动摇了投资人对中国上市公司以及将要上市公司的投资信心。

这位在中国仅次于阿里巴巴的B2C在线零售电子商务巨头，已经搁置了其一直炒作的上市计划，取而代之的是开始寻求第四轮融资。从各路消息来看，京东的估值明显低于上次融资。有些报道称京东的估值在 100亿元，而一些与京东密切接触的人则认为，京东的确切估值在70亿元左右。

据权威消息称，京东的估值相比去年四月从俄罗斯DST、老虎基金以及其他机构获得15亿美元融资时的估值相比低了10%。这要归咎于京东高管对国内市场的盲目乐观、内部管理问题、自身运营问题以及国内电商由来已久的价格战。即使京东完成这一目标，也只是因为在今年早期市场盛传京东IPO的背景下完成的。

就在不久前的九月份，路透社报道京东计划在2012年上半年的IPO暂定上市，融资40亿美元。而在今年六月，京东商城创始人兼CEO刘强东在《金融时报》的采访中表示，京东商城会在今年下半年展开大量并购。并且，他声称，京东并不急于上市，公司现在有足够的现金流，维持到2015年。他对该报表示，京东在2011年底，还有近10亿美金的账面资金。

刘强东的解释距离《中国日报》之前报道京东商城聘请前美银美林投资银行董事蒉莺春出任副总裁一职的消息仅一个星期。据悉，聘请蒉莺春是为其下半年的上市计划做准备。

然而，仅一个月以后，京东就对外宣称，在2013年之前不会上市。甚至最近又传京东首席运营官，曾担任百度高级副总裁的沈皓瑜离职。有媒体报道他是迫于上市搁浅，投资人的压力而辞职的。据悉，百度创始人李彦宏也是京东商城的主要投资人。

据中国财经新闻老大财新报道，在5月份，银行对京东的估值在50亿元。相比于之前第三轮融资时的70亿元估值，明显又缩水了很大一截。据私募机构的消息，京东的业绩远低于2011年承诺给投资人的预期导致投资人对其失望。京东本身对这估值也是不满意的，因为这远低于其预期。

京东商城在国内有着惊人的成长神话。从2004年开始，它的注册用户增长了2500万，平均年收入都在以200%在增长。在2009年，它的收入大概为4.21亿元，而在2011年这个数字增长到33亿元。京东在《金融时报》的采访中宣传，今年收入将会翻倍增长，到2015年将会增长十倍以上。

但众所周知的是，京东持续的亏损。去年它亏损达1.57亿元，并且该公司对外宣称，京东在2015年都没打算盈利。去年，京东的毛利率为5.5%，这个数字远低于美国电子商务的标准。但这在竞争激烈的中国市场并不罕见。在中国，电商似乎只能靠打价格战生存。而京东的核心业务——电子产品的利润率为5%，对此，大多数分析师认为，很难维持京东的发展。

上海RedTech顾问的总经理迈克尔·科林蒂恩表示，只有5%的利润率，该公司必定亏损。“在接下来的时间里，京东的表现将更糟糕。”他表示，亚马逊的利润浮动在25%左右。

然而，科林蒂恩认为，在获得沃尔玛DST、百度李彦宏以及其他机构的投资，加上它拥有的市场份额以及运营的物流部门的情况下，京东不会因为利润率低的状况而倒闭。“因为它太大而不可能倒下。”

“在持续18个月的价格战以及中国IPO前景暗淡的情况下，京东调低其估值并不惊讶。反而，如果不调低其估值的话，将会让投资人觉得他们很愚蠢。” 科林蒂恩表示。

据科林蒂恩分析，在获得早期融资时，投资人大多对中国电子商务抱着乐观的态度。而现在，在意识到中国电子商务面临的严峻挑战时，投资人的态度则趋向谨慎。消费者只忠诚于价格利润而不是品牌。这意味着京东商城在面临来自阿里巴巴的竞争、传统家电零售商苏宁、国美这些黑马选手的竞争时，必须以持续打价格战获得微薄的利润而保持其竞争力，

京东商城面临的挑战，大多数是因为自身的过度乐观以及过度扩张造成的。它在维持它自身的在线零售业务的同时，还为第三方品牌商打造在线平台，让其在自己的平台上卖东西。而现在，京东在物流方面的运作也使得其业务越来越复杂。据悉，今后三年内，京东将投资100亿元在物流和配送方面，发力“最后一公里”的竞争。

一些分析师认为京东成长的太快了。在中国，在线零售服务确实有需求，相比美国它发展的并不那么健全。但对市场份额的争夺已经演变为一种恶性循环并带来损耗。而拥有如此大规模以及实力雄厚财团支持的京东商城也是不能避免的。

中国企业一直认为只要公司成长够快，那么就很容易上市。对于京东商城来说，上市一度就如探囊取物般唾手可得。但在过去的几个月中，京东发生了什么样的事情，以至于其辉煌的前程被这样扭转？如果没有意外，那么京东商城将梦断上市！