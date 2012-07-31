【酷公司】网易设立20亿元企业风险投资基金 手机项目已停止

7月30日凌晨消息，网易CEO丁磊昨日在杭州与媒体见面时，对网易手机一事的进展，首次避而不谈未予回应。而本月早些时候，内部人士曾向新浪科技证实该项目已告停止。此外，丁磊也表示目前移动互联网的商业空间尚不明朗。

丁磊避谈网易手机

涉足移动终端，成为众多国内互联网公司布局未来的重要一步，而网易也曾是这种战略的信徒。早在今年2月，新浪微博上就有用户曝光了一张网易手机的高清宣传图片。随后丁磊也在5月的财报会上表示，正“慎重考虑”做手机的问题。

6月中旬，丁磊更进一步对媒体表示，网易手机稍后将会择机向外发布。而《新京报》此间也引述网易内部消息称，网易手机将采用4.3寸屏幕，双核CPU，预装最新的安卓4.0版操作系统，且丁磊“直接确定了该手机1000元以下的价格政策”。

然而就在一切似乎即将水落石出之时，事情却突然起了变化。

本月早些时候，有网易内部人士就曾对新浪科技证实，网易手机项目已经宣告终止。此前网易并没有具体负责手机硬件的部门，还是丁磊直接在网易杭州研发中心，直接强行指派了一个负责人推进此事，而没有选择从外部引入手机业内人士。

据透露，丁磊为网易手机曾与同在浙江的波导有过接洽。而虎嗅网也报道说网易还曾经和OPPO洽谈合作未果。成本、技术、积累等，都在制约网易手机浮出水面。

实际上有知情人士透露，网易手机负责人本身，也对网易推出手机一事相当动摇，亦曾极力劝说丁磊取消这一规划。显然，丁磊也最终下定决心放弃手机。

昨日，丁磊在杭州避而不谈网易手机的进展情况，而这也是丁磊首次对这一话题模糊应对。按照丁磊一贯的言语风格，这种表述很大程度上，证实了网易在手机项目上的停顿。而多位网易人士也对手机停止推进一事，显得心知肚明。

移动商业前景未明

与硬件布局不同，网易在移动互联网的软件方面，早早就开始落子。丁磊坦言随着移动互联网的爆炸增长，网易希望在碎片时间里提供更好的服务。他指出，网易的移动应用将重点关注新闻、效率、教育和娱乐四个领域。

谈到创业这一话题，丁磊表示创业者应该放宽眼界，要着眼于用户需求，而不是一个非常小的功能。“苹果平台有几十万应用，里面有很多商业的想法”，丁磊说“我做下来的感觉是，我们的创新和想象力还不够”。

然而另一方面，丁磊也坦言有些问题他还没想清楚，比方移动互联网的商业空间如何，能够体现出怎样的商业利益等。而面对网易已经推出的应用如何产生协同效应的提问，丁磊也表示还要花时间去思考如何串联起所有的产品。

除了上面提到的四个领域，丁磊似乎并不是特别在意通讯类应用。

他甚至认为腾讯完全没有必要去做微信这样一款产品，“手机就是天生的通讯工具”。对于来自腾讯的竞争，丁磊说尽管中国创新环境恶劣，但网易从来不担心腾讯。他带着特有的自信语气说：“我们看到的，是他们没想到的”。丁磊的“直言”不止于此。

在比较网易资本和创新工场时，丁磊称“我们比创新工场更好”。他强调网易除了钱之外，在管理经验、用户群方面都有优视。“创新工场就是个工厂，所有人都在一起”，丁磊还调侃说，“而且他们老大(李开复)也没有创业经验，我跟他是不一样的”

资料显示，网易资本是网易出资建立的企业风险投资基金，总规模为20亿人民币，并可作人民币和美元投资。据悉，目前网易资本仍在组建团队之中。