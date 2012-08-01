【酷公司】国美整合库巴升级 左右手互博中比拼京东

库巴副总裁彭亮将国美线上线下的竞争比作一场骨肉相争，目前国美电商线上线下产品雷同率达60%。业内人士认为，第三、四季度，随着电商掀起新一轮价格战，线上不可避免对线下价格体系造成冲击。

国美电器比拼京东商城（腾讯科技配图）

即将迎来的8月1日对于国美电商将是个特别的日子，国美集团将正式完成与库巴商城在ERP系统和物流上的对接。随着国美电商此次完成对库巴一系列的 收购、绝对控股、整合后，国美集团在信息系统上已经将国美商城和库巴进行了无缝对接。库巴和国美商城同时对腾讯科技表示，未来，两者永远是竞争对手。

库巴副总裁彭亮将国美线上线下的竞争比作一场骨肉相争，他称，目前供应商并没有针对线上和线下提供差异化产品，目前国美电商线上线下产品雷同率达 60%。业内人士认为，在接下来的第三、四季度，随着电商掀起新一轮的价格战，线上不可避免对线下价格体系造成冲击。正因这一影响，国美也正对线下门店进 行关店和精细化管理。

电商两大平台与线下供应链共享

国美电商与国美线下的双品牌战略如出一则，供应链的共享是国美电商提速的第一步。

“国美每年上千亿的采购规模是京东不可比拟的。”彭亮认为，京东去年200亿销售规模，其中大家电销售额50-60亿元，采购规模仅100亿元。”

国美线上与线下的采购规模优势将会形成1+1大于2的效应。“在大家电、3C产品采购价格将会低于竞争对手5-10个点。”彭亮表示。

据悉，国美电器采购的家电、3C产品将以成本价直接供给库巴网和国美电器商城。

此外，国美电器为两大电商平台提供物流、仓储和商品的售后服务。国美电器已在ERP系统上与国美商城和库巴进行了无缝对接。

“在仓库物流方面，库巴与国美当地仓库对接，大家电、3C产品采用国美全国自建的物流体系，小件商品采用库巴自己和第三方物流。”彭亮表示。

“目前国美商城可以满足全国县级以上城市大家电本地化配送。”国美电器商城总经理韩德鹏认为这是国美电商厚积薄发的核心竞争力之一，并表示“国美物流成本比纯电商企业要低。”

左右手互博

对于目前有传言国美集团将库巴和国美电器商城合并的消息，库彭亮和韩德鹏给予了否认，并表示，“我们之间永远是竞争对手”。

在定位上，国美电器商城和库巴以自营商品为主平台为辅。“大家电、3C产品主要是由集团向供货商直接采购，对于非电器商品，代理商和直供的比例是4：6。”彭亮表示。

在品类上，库巴比国美商城种类更为丰富，其中服饰、美妆、食品并未在国美商城显现。品类的差异化竞争目前是国美两大电商平台的特征。

尽管国美两大电商平台正全力拓展非电器品类产品，“今年下半年国美电器商城将上线图书。”韩德鹏透露。而彭亮表示，目前库巴的SKU为50-60万，今年将实现百万级SKU。

但从目前国美两大商城的销售占比来看，大家电、3C产品仍是其主要的销售品类，占整体国美电商两个平台销售的70%以上，同质化竞争被业内人士认为是左右手互博。

线上已冲击线下价格体系

彭亮表示，国美线上60%产品与线下产品雷同。“目前还没有品牌商针对线上和线下提供差异化产品。”他同时坦诚，国美线上与线下骨肉之争避免不了。

不可否认的是，国美全力发展电商时，已经对公司整体业绩造成拖累。据国美2012年上半年财报显示，由于集团销售收入下滑及电子商务亏损导致上半年 出现净亏损。国美去年起便开始收缩线下门店，据资料显示，国美上市公司部分已关闭低效门店29家，今年对线下门店将进一步精细化管理。

让传统家电渠道商感到危机的是，用户线下体验线上购买的趋势日趋明显。一位电视机厂商对腾讯科技表示：“例如智能电视，用户的体验最终决定其购买行 为，国美、苏宁的线下渠道展示对电视机厂商不可或缺。据我们上半年统计，已经有30%的用户从线下转移到线上。接下来的第三、第四季度，电子商务企业将发 起新一轮的促销大战，这将对线下家电产品销售构成较大的冲击。”

有电视机厂商甚至有所担心，随着用户线上购买习惯的养成，传统家电渠道商的线下店面最终仅成为一个体验而非销售的载体。这种趋势日益明显，据电子商 务研究中心统计的数据显示，2011年3C及家电类网上交易规模达到1870亿元，相当于国美电器上市公司部分销售收入的3倍。