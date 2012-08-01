千亿美元怎么花?苹果的“购物清单”

苹果CEO蒂姆-库克(右)同FCC主席在一起

提个问题：如果你坐拥1170美元的现金，你会做什么?

这便是目前苹果CEO蒂姆-库克(Tim Cook)正面临的挑战。他领导下的苹果公司目前的现金收入正不断增长，平均一周要增长10亿美元。

当然，他完全可以将这种增长趋势保持下去，或许也可以增加苹果股票的分红，之前他已经这么做了，这是他接手后的第一次。

又或者，他可以把这些钱花掉。

就在上周，库克收购了一家名叫“AuthenTec”的移动安全公司，总共花掉3.56亿美元的现金。不过，这对苹果而言只是九牛一毛。

真正的问题是：库克是否会说服苹果董事会去收购市场上的“大象”。“大象”这种说法来自于华尔街，意指大规模的收购交易。

苹果内部的人总是表示，苹果对收购其他公司并不感兴趣。毕竟，苹果推出的消费级产品已在市场上获得了空前的成功。但是，这种说法有失偏颇，苹果在历史上多次出现过公司之间的兼并：一些最重要的创新并不是由苹果自己开发的，而是通过收购获得的。

比如说，iPhone和iPad的触摸手势控制技术就是由FingerWorks公司发明并注册专利的。在2005年，苹果收购了这家公司。至于说 Siri，苹果在2010收购了开发这项技术的公司。即使是苹果当前的Macintosh操作系统，也是在收购后经过改良的产品。该系统建立在NeXT公 司的操作系统基础之上，而NeXT正是由乔布斯在离开苹果后所创立的。1996年，苹果收购了这家公司，乔布斯得以重返苹果，上演了一出“王者归来”的经 典好戏。另外，苹果教主乔布斯早年还曾拥有过皮克斯动画工作室，它也并不是从头开始打造的，而是在1986年从《星球大战》导演乔治-卢卡斯那里购得。

乔布斯去世前的一年，他曾强烈暗示苹果在未来将进行大的收购。在2010年，乔布斯曾在一次电话中对分析师们表示，“我们强烈认为，一个或多个非常具有战略意义的收购机会将会出现，因为我们持有大量的现金，在进行谈判时我们将具有独特的优势。”

拥有那么多金钱而不知道该怎么花，的确是一件令人非常沮丧的事情。所以，为了帮助库克做出更好的投资决定，我们列出了目前市场上一些不错的收购机会。

Nuance公司

这其实是最不需要懂脑筋的收购选择。Nuance是一家位于马萨诸塞州伯灵顿市的公司，主要业务是给苹果的Siri应用提供语音识别技术和语言命令 功能。苹果已经将该公司的技术融合到iPhone和iPad这样的移动设备上，最新的Macintosh操作系统也将集成这种语音识别技术。许多用户认为 这是苹果的技术，但是如果没有Nuance公司在幕后默默支持，这一切都不会实现。

毫无疑问，苹果应该收购这家公司。不过，语音识别的重要性只有在未来才会慢慢凸显。Nuance公司在这方面拥有更多的专利，比世界上其他所有公司 的研发实力都强。在某种程度上，Nuance公司的存在对苹果而言其实是一种威胁。目前，谷歌(微博)和微软正在稳健的推行各自的语音识别研发计划，在技 术上他们已经很快的赶了上来。Nuance公司的市值现在已经达到63亿美元，即使苹果支付两倍于市值的资金，这笔投资看上去都是值得的。

Twitter和Path

苹果理应收购Twitter和Path，并把对这两家公司的收购看成是一次连续出击的组合拳。Twitter非常出名，其140个字符的短消息服务 在全球的月活跃用户数已经到达1.4亿人。Twitter是完全独立的社交网络，如果苹果能够将它收购，在社交媒体领域将可以对Facebook和谷歌这 样的公司发起真正的挑战。

Twitter的市值目前已经超过了100亿美元，上周有消息称苹果的高管们确实曾考虑过是否对其进行收购。

Path的名气可能相对要小一些，但是对苹果的社交战略来说也是不可或缺的组成部分。Path是一家快速发展的社交媒体公司，目前只在智能手机上运 行，但Path已经掌握了在智能手机上进行社交的秘诀。目前，Path的市值在2.5亿美元至10亿美元之间。如果苹果可以将Twitter、Path和 自己的照片流服务融合在一起、形成一款产品的话，其用户的粘度将超乎寻常，要知道这几种服务各自的用户数据需要好几年的时间才能积累起来，而其他竞争对手 要想超越的话，不太可能在短时间内实现。

RIM公司

你没有看错，这家公司虽然看起来不太靠谱，对苹果来说也如同鸡肋，但是其37亿的市值其实是捡了一个大便宜，这笔钱只相当于苹果四周的收入。

如果苹果能够收购RIM，将可以正式进入企业市场。企业用户和政府用户将被苹果完全占有，因为这些用户十分看重RIM高度安全的服务器。在未来，苹 果完全有可能在iPhone中加入可以直接访问RIM网络的功能，甚至有可能在iPhone上加入黑莓手机那种按键，从而打造出某些用户心目中终极的智能 手机。

RIM在过去已同企业和政府用户建立了良好的关系，这可以使得苹果向他们销售更多的电脑和iPad等设备。此外，RIM还拥有QNX软件，它即将融 合到下一代黑莓设备中。不过，对苹果而言更重要的是，QNX软件可以作为一种车载系统，目前已经有2000万辆汽车安装了这种系统，比如说克莱斯勒和保时 捷。

最后一点，RIM拥有大量的专利，其价值在10亿到40美元之间。今年，苹果发起的专利战愈演愈烈，如果能将RIM的专利补充进来，无疑拥有了更强悍的武器。去年，谷歌耗费125亿美元收购了摩托罗拉移动业务，其中一个很大的目的就是为了规避可能的专利风险。

Square公司

目前，人人都在谈论移动钱包。Square公司是由Twitter联合创始人杰克-多西(Jack Dorsey)创立的，目前已经建立起了一种独特的电子支付系统，使得iPhone和iPad用户可以便捷的进行支付。下次当你去一家咖啡店时，你很有可 能是使用iPhone来进行支付，只需表明你的用户名就可以在收银台进行结账。

Square的市值估计已经超过了30亿美元，这对目前尚不能盈利的公司来说有些偏高了。但是，如果苹果可以把Square同iTunes商店结合 在一起，将对整个支付产业造成巨大的冲击，其他公司如VeriFone和PayPal将完全无法与之竞争，因为人们在iTunes商店上所使用的信用卡数 目在全球范围内已经超过了4亿张。

Sprint

没错，是这家电信运营商。这可能是本名单中最离谱的收购对象了，但是一旦收购成功，苹果很多棘手的问题也就迎刃而解了。

这样一桩收购将使得苹果拥有自己的无线通信网络，稍加升级就可以将Sprint打造成美国超高速的无线运营商。苹果还可以充分利用Sprint的网络，从而绕过其他有线电视网络，直接向千家万户的多种设备传输各种媒体内容，这些设备中就包括目前众所期待的苹果电视。

Sprint是一家上市公司，目前的股票市值为135亿美元，这对苹果来说不算什么。苹果可以轻而易举的投资四倍于市值的资金(大概500亿美 元)，将Sprint的网络打造成下一代移动科技的标杆。此外，在硬件销售方面，苹果虽然也在同其他运营商进行合作，但如果能依靠自己的网络岂不是更好。

你可以想象一下：苹果的无线服务、苹果的商店、价格由苹果说了算，这将完全改变整个通信行业的业务运作模式。如果收购成功，其他的运营商将被迫提升 自己的无线网络性能，这对苹果而言又是一个利好的消息。此外，苹果还可以将用户的“最后一公里”完全掌控在自己手中，并且是通过无线连接的方式向用户提供 电视内容。虽然Netflix看上去是不错的收购目标，但是如果苹果能拥有自己的电信公司，它将能够直接同内容提供商进行讨价还价，不管它们是有些电视公 司、还是卫星电视公司。

小结：如果苹果收购以上所有的公司，其需要支付的金钱是970亿美元(包含收购溢价和额外的投资在内)，出入在几十亿美元之间。除此之外，苹果还要支付大量的税收，这一点暂且不谈。收购之后，库克所掌管的苹果在银行大概还有200亿美元的流动资金可供周转。