顺丰砸低价欲重建快递格局 瞄准淘宝配送商机

一直坚守高端定位的顺丰，终于将触角伸向“平民化”的淘宝卖家配送。记者昨日获悉，顺丰速运将在明日针对淘宝卖家推出低价服务“四日件”。这项针对 异地配送的新服务，远低于顺丰速运传统的价格体系。行业大佬放下身段主攻本是“四通一达”主战场的淘宝卖家，势必将加速快递新格局的形成。

价格向同行看齐

据知情人士透露，从8月1日开始，顺丰速运首款经济类快递产品“四日件”将正式推出。该产品将是和顺丰速运航空件互补的陆运类产品，主要面向异地快递。

据悉，包括化妆品、光碟、奶粉、电子类和酒类等航空渠道无法寄递的品类都可用“四日件”寄送。

更重要的是，该产品的价格与此前的航空件相比大幅降低。其中，北京地区快件的首重价格从22元降低至18元，续重价格则从14元/公斤大幅降低至7元/公斤。

这一消息也得到了顺丰速运方面的确认。据该公司相关负责人透露，此项服务将在中国内地29个省市(除新疆、西藏地区)开通。同时，该项服务将延续顺 丰“收一派二”的标准：即上门服务时效为收件1小时、派件2小时；选用该产品的用户也将享受顺丰速运航空件所包含的增值配套服务。

快递咨询网首席咨询师徐勇表示，顺丰速运推出“四日件”产品是为了满足电商和消费者所需要的差异化、专业化服务，通过陆路运输完善产品线。

瞄准淘宝阵地

在业界人士看来，顺丰速运是一家勇于创新的快递企业，今年也是其格外活跃的一年。此前，顺丰速运的电商平台顺丰优选上线。此后不久，顺丰便利店又悄然进京。

为了能够多元化发展，顺丰速运在这些领域付出了很多，但“跨界”对于一家快递企业而言，难度可想而知。

在这种情况下，强化优势领域的竞争力或许是一条更为有效的发展之路。目前，顺丰速运已经在高端快递领域成为了领军品牌，但对于利润同样可观的淘宝阵地，顺丰速运却尚未攻克。随着顺丰速运放下身段，这一横亘在企业面前的壁垒已经破除。

事实上，淘宝阵地支撑着很多快递企业的发展。目前，淘宝卖家的快件占“四通一达”日常配送量的六成以上。

不仅如此，随着“四通一达”以及其他中小型快递逐步开始加盟转直营的改革，与领头羊顺丰速运的差距在逐步缩短，如果顺丰速运再不发力淘宝配送，以后再想进入难度可想而知。

国内某大型快递企业负责人表示，顺丰速运针对淘宝卖家推出的异地经济快递，肯定会对“四通一达”等快递企业的业务产生影响。

一项市场调研显示，目前，市场上有20%-30%的客户属于重价格轻时效。顺丰速运的“四日件”对这部分用户很有杀伤力。

重建快递业格局

在业界看来，顺丰速运一改往日高端姿态，很有诚意地推出经济型快递杀入淘宝阵地，势必会加速改变现有的快递格局。

记者比较发现，如果用“四日件”从北京向上海寄送2公斤的物品，需要25元，比航空件低了11元。与顺丰速运相比，圆通需要27元，申通需要32元。

记者在对淘宝卖家的随机采访中也发现，在20位卖家中，超过80%的都表示“四日件”价格可以接受，在保证服务质量、配送时间与“四通一达”相差不大的情况下，肯定会选择顺丰速运。

业内专家表示，作为市场空间巨大的淘宝配送，其格局的变化势必会影响整个快递业的发展走向。此前，有专家预测，到2015年，全国性的大型快递企业将不到10家。