阿里巴巴转型首枪：B2B员工转岗大迁徙

作为阿里巴巴的开山之作，阿里巴巴B2B业务正步入颠覆期，成为阿里巴巴架构调整的重要对象。

2012年的7月23日下午2点，久不露面的马云在杭州体育馆召开了一场面对B2B员工的大会，这是阿里巴巴B2B退市后的首次大会。

在这场大会中，马云带去了两个信息：一是鼓励B2B员工在集团内部进行转岗，二是阿里巴巴B2B要从销售驱动型的公司向服务型的公司进化。

B2B员工大转岗

就在这场员工大会举行前的两小时，阿里巴巴才宣布新“七剑”架构。阿里巴巴B2B业务被分拆成两部分———阿里国际业务以及阿里小企业业务，前者专 注于中小企业的海外发展;后者则关注国内中小企业的电子商务服务。其中，“全球速卖通”以及国内中小企业拓展海外市场服务的“中国金牌供应商”(又称“出 口通”)被分配至阿里国际业务(ICBU )、而为国内中小企业拓展国内市场服务的“中国诚信通”则被归于阿里小企业业务(CBU )。

按照规划，CBU的定位将是为“国内中小企业的电子商务服务”，这也意味着这家公司要从一家销售驱动型的公司向服务型的公司进化。

并不是每一位员工都能适应这种变化。一位B2B的员工戏谑地告诉南都记者：“现在，一线的阿里巴巴员工除了打电话的技巧外运作店铺的能力有所提升。”

在他看来，过去的两年里阿里巴巴的员工有些迷惑、士气有些低落。一方面是金融危机、欧债危机带来的收入增长放缓，另一方面则是B2B内部业务模式的 不明朗。但是，B2B拥有阿里内部员工最多的分支，“因为销售团队比较多一点，现在差不多有一万一千人左右”。阿里巴巴首席人力资源官彭蕾表示。

不过，这种趋势正在被打破。“在大会以前，相对转岗离职的人数在增加，大家都在等待公司的安排。”上述员工表示。

可以看到的一个趋势是，阿里巴巴的销售人数在逐渐下降。财报显示，截至2011年底阿里巴巴的雇员总数为12878名，其中有5640名销售，当中3480名直销人员服务于出口通，以及2160名服务于中国诚信通和国际G old Sup-plier的电话销售代表。

而到了今年的第一季度，服务于出口通的直销人员已经下降至3265名，而服务于中国诚信通和国际G oldSupplier减少至1895名。

B2B的员工正在被转往淘宝、天猫等事业群，在大会上马云正式提出，鼓励B2B员工在集团内部进行转岗。

“其实从2009年开始，内部已经尝试让销售开始做客服的工作，从而让销售慢慢转型做后台，帮助客户分析经营商铺，但是没有很好地实现。未来，B2B内部将依靠云平台，用有效少量的人力去对应大量的客户群体。”一位B2B的高层表示。

“配角”的作用

在人员转移的背后，是阿里巴巴内部经营思想的改变。阿里巴巴集团首席战略官曾鸣认为，B2B需要逐步从一个信息交互的交易市场，向供应链交易的服务平台去转移。

上述高层认为，以后B2B的作用将进一步被“弱化”，主力稳固B2B上的客户资源做好生产商的角色。“一是为淘宝上没有厂家的C店提供稳定的货源，一是鼓励有厂有店的企业进入天猫，增加天猫的商家数量，在整个生态圈内形成充分的竞争。”

这也意味着B2B的收入模式被彻底打破，重新构建。曾鸣认为，这个过程需要两到三年时间，同时无法对盈利作出保证，甚至要做一些什么具体业务都不清楚，因此最终B2B上市公司启动私有化。

这是回购集团股权、阿里巴巴B2B私有化之后，阿里集团再度密集地调整阵容。目前来看，B2B有可能在尝试的业务包括类似采购平台，或者是供应链融资方面的处理，但是否能重新焕发生机，仍是一道非常大的难题。