【酷公司】大众点评网CEO张涛：预计一年之内达到盈亏点

大众点评CEO张涛
8月2日凌晨消息，大众点评网CEO张涛在上海与媒体进行沟通，在谈及目前大众点评现状时，张涛称公司并不缺钱，短期内也没有上市计划，预计在一年之内可能达到盈亏平衡点。
成立于2003年底的大众点评网，其实从2008年就开始盈利，但2010年起大众点评大力发展团购及手机端业务，导致由盈转亏。
在张涛看来，过去两年并不能去盈利，因为如果追求盈利就会牺牲规模，进而影响大众点评的市场份额。“团购行业竞争事态已经明显，手机端研发投入已有一定基础，因此公司赢利点不会太远，预计在一年之内就可到达盈利。”
而对于外界关注的IPO问题上，张涛则表示目前并不缺钱。“去年进来了很多融资，资本方对我们没有压力，大众点评对上市与否也并不是十分看重。”张涛表示。去年4月大众点评曾宣布完成第三轮超1亿美元融资。
据大众点评透露，其动客户端独立用户数将突破4000万，而去年同期才刚破1000万，与此同时，来自大众点评移动客户端的流量已经超过大众点评PC端的浏览量，移动流量占到60%。
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