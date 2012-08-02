【酷公司】F团与高朋合并成新公司Groupnet

8月1日上午消息，F团昨日在新浪微博宣布，其原实体公司正式变更为“北京网络天下科技有限公司”，英文名为Groupnet，该公司将F团和高朋纳入其中。
这意味着在腾讯意志下，F团与高朋合并最终罗定。腾讯同时是F团和高朋的投资方，在高朋业务进展缓慢且负面不断的情况下，与F团的合并似有甩包袱之嫌。尽管合并能够扩大F团的业务规模，但业界此前认为合并对于F团会产生品牌形象和财务上的负面影响。
据悉，F团原实体公司为“北京卡拉互动科技有限公司”，公司变更名称后同时发布新LOGO，并定位“一站式多平台”团购企业。
根据此前披露的消息，F团CEO林宁讲担任新公司CEO，F团和高朋将作为不同定位的独立子品牌存在，并保留各自域名。高朋将主要呈现偏高端本地服务或商品，F团则主要聚焦普通用户。不过双方将对销售团队进行整合。
据报道高朋原有的团队已经进行过大调整，虽然F团与高朋并购希望达到1+1大于2的效果，但随着消费者对团购的疲倦，从实际执行层面来说整合效果目前并不明显。
根据团800最新的报告，截止6月底国内团购网站数量约2976家，比上月再度减少20家。当月总交易额并未有明显提升。而团购站们从今年7月开始纷纷悄然转型，通过延长售卖时间、提高套餐价格等方法，将团购带入更为广阔的本地生活优惠领域，行业逐渐进入“泛团购时代”。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|