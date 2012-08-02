【酷公司】F团与高朋合并成新公司Groupnet

8月1日上午消息，F团昨日在新浪微博宣布，其原实体公司正式变更为“北京网络天下科技有限公司”，英文名为Groupnet，该公司将F团和高朋纳入其中。

这意味着在腾讯意志下，F团与高朋合并最终罗定。腾讯同时是F团和高朋的投资方，在高朋业务进展缓慢且负面不断的情况下，与F团的合并似有甩包袱之嫌。尽管合并能够扩大F团的业务规模，但业界此前认为合并对于F团会产生品牌形象和财务上的负面影响。

据悉，F团原实体公司为“北京卡拉互动科技有限公司”，公司变更名称后同时发布新LOGO，并定位“一站式多平台”团购企业。

根据此前披露的消息，F团CEO林宁讲担任新公司CEO，F团和高朋将作为不同定位的独立子品牌存在，并保留各自域名。高朋将主要呈现偏高端本地服务或商品，F团则主要聚焦普通用户。不过双方将对销售团队进行整合。

据报道高朋原有的团队已经进行过大调整，虽然F团与高朋并购希望达到1+1大于2的效果，但随着消费者对团购的疲倦，从实际执行层面来说整合效果目前并不明显。

根据团800最新的报告，截止6月底国内团购网站数量约2976家，比上月再度减少20家。当月总交易额并未有明显提升。而团购站们从今年7月开始纷纷悄然转型，通过延长售卖时间、提高套餐价格等方法，将团购带入更为广阔的本地生活优惠领域，行业逐渐进入“泛团购时代”。