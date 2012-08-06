【酷公司】大众点评网上市猜想：O2O才刚刚开始

大众点评网什么时候上市？

上市通常有两个条件至关重要。其一是公司管理和治理能力。从这方面看，在所有互联网企业中电商平台是最难管理的。 O2O(OnlineToOffline，把线上消费者带到线下商户)天然带有电商基因，只不过电商解决人与商品的关系，而O2O则解决人与商户服务的关 系。7月31日，大众点评网创始人兼CEO张涛在接受记者独家专访时透露：“去年开始，大众点评网已经在这个方面集中下功夫。”

第二个条件，则为产品和商业模式的相对稳定。点评网在这个问题上好像有点自断其尾。为抓住团购和LBS机遇，两年前其与Yelp(NYSE：YELP)走出差异化路径。

Yelp于今年3月登陆纳斯达克，目前市值约为13亿美金，核心业务仍集中在用户评论和信息搜索方面，但面临“Groupon”和 “Foursquare”的挤压。2010年，点评网推迟IPO计划转而进行扩张性融资，去年4月获得超过1亿美金融资之际，估值为10亿美金。

不过，点评网大力发展团购及手机端业务，也导致其由2008年已经盈利的财务状况转为亏损。此外第二个条件进入螺旋式上升困境。“商业模式还不够成 熟。”今年2月，张涛在接受记者采访时曾指出：“如我们刚进入团购业务时，基本无法预期下一季度的预算和收益，因为完全无法估算，你都不知道怎么去做财报 预估。”

半年之后，张涛指出，“团购极大改变了点评网的盈利模式”，且“就在这半年时间，团购竞争已趋向明朗化”。但值得注意的是，另一方面点评网也正迎来将给其产品带来更多动态因素的临界点。

据点评网提供的数据，目前其移动应用进入前所未有的几何级数增长。今年6月底，其来自移动端浏览量首次超过PC端浏览量，占到总流量的60%，而一年之前，移动端浏览量为总流量30%。

团购尘埃落定

“就在这半年时间，团购竞争趋势已趋于明朗化。”张涛指出，一类运营粗放、偏于资本运作的团购网站已显疲态，另外围绕用户需求运营的网站发展则相对稳健。

点评网商业模式主要为向中小型商户提供整合营销方案，包括关键字搜索、电子优惠券、品牌推广、商圈搜索和互动营销等，后于2010年中切入团购。

今年初，据团购门户“团800”发布的《2012年1月中国团购市场统计报告》：1月团购总量达到13.5亿元，同比增长255%，其中服务类团购成交额占比84%，独自撑起11亿元规模的市场。

“对实物类团购的依赖性降低，说明国内团购业已然着陆，大跃进时代成为历史。”团800指出：“团购行业过往的风风雨雨如今看来就好比体育竞技里的资格赛，已淘汰大批杂牌选手，并且洗牌波及到一线网站，真正的高手较量现在才刚刚展开，2012年将是团购网站的决胜之年。”

在这份报告中，一线团购网站按成交额计前四名分别为：窝窝、美团、拉手和点评网，成交额分别为：20110万元、18798万元、17642万元和10325万元。

而今年中“团800”发布的《2012年6月中国团购市场统计报告》则显示，6月份团购市场共计开团20.6万期，成交额约16.7亿元，购买人次约3683.8万。环比开团期数猛增66.1%，成交额却下降5.6%，购买人次下降8.1%。

事实上将连续4个月的成交额环比差罗列出来，依次是3月到4月的跌0.4亿，4月到5月的涨0.8亿，5月到6月的跌1亿，震幅正呈放大趋势。“团 800”指出，逻辑上推理市场应正趋于合理、平稳、滞涨现象，但环比开期数猛增超过50%，而购买人次和成交额环比下降8.1%和5.6%已揭示团购业隐 患。

“这将导致一个恶性循环的发生，即因为团购总体用户规模短期难于突破，团购站通过增加团单方式期望刺激消费，而每一单命中率和增加并未如预期，于是继续挖掘新的团单上线。”团800指出。

值得注意的是，根据团800的这份《2012年6月中国团购市场统计报告》，一线团购网站按成交额计前四名排位已出现变化，分别为美团、窝窝、点评 网和糯米网，成交额为35486万元、24804万元、24258万元和21468万元。点评网进入前三，成交额为18396万元的拉手网则退居第五。

前十名团购站中除发生整合消息外，业务转型话题一直纷扰不断。“我们认为部分团购大站会严肃评估团购业务带给公司的总体贡献及为此花费投入的性价比，这种审慎心态下6月起团购站普遍不再打肿脸充胖子，而采取更务实方式控制营销成本。”团800指出。

据张涛7月31日在接受记者采访时透露：团购业务领域过去半年时间，点评网主要在做内功，以提高运营效率和销售管理，“目前这块业务每个月保持两位数增长，已进入相对稳定状态”。

临界点新想象力

跨越移动应用增长的临界点，也给点评网的产品带来更多动态因素。

据张涛提供的数据：今年6月底，点评网来自移动端浏览量已超过PC端浏览量，移动流量占到总流量60%，此前一年这一数值是30%。而移动端优

惠券使用量占到80%，也就是说5张优惠券中有4张为用户通过手机端使用。

此外另一指标移动独立用户数：2011年8月，点评网移动独立用户数刚突破1000万，一年之后独立用户数增长四倍，即将突破4000万。根据点评网发布的首份《移动生活报告》，自2010年初以来，其移动客户端的独立用户数增幅超过110倍。

“这么多互联网应用中，我认为有四个核心平台真正具有价值。”张涛认为，一是帮助用户寻找信息的搜索；二为帮助用户沟通和交流的即时通信；三是帮助用户购物的电商平台；四即帮助用户享受服务的O2O：“但良好服务的形成，也像电商平台必须解决支付、物流等需要条件。”

换句话说，点评网临界点实为O2O的一个缩影，智能终端的爆发性普及，也给O2O带来新的挑战和发展机遇。张涛指出，当用户有一个随身携带的智能终 端，需求就会变成任何角落都希望能找到商铺，这对O2O在内容覆盖的广度和深度上带来和PC时代的差异。其次PC端和移动端对O2O形成互补、缺一不可， 但两者的用户决策条件存在差异。

如PC端更适合用户去做重决策，像婚纱、装潢等业务，而用户在移动端的心态更适合做轻决策：“事实上现阶段我们正在做一些探索，看看哪些是以前不能做；但因为手机移动特性可以做的事情。”张涛说。

以7月16日点评网发布的新客户端为例，张涛指出，率先在Android露面的新客户端已加入轻便查找功能和更全面的搜全城功能，帮助用户去做快速决策。“这是非常典型的移动端需求，以前PC不会有。”

此外预订服务。“用户每次打电话订餐可能会觉得商户的标准问题很烦，几个人来吃？你的姓名？报一下手机号码？事实上存在一种可能，即手机触摸直接预 定，便捷性可能更好。”张涛透露，点评网目前正在探索这一业务，团队组建已有3个月，但该服务的难处在后端：“商户必须保持信息的及时更新。”

另一方面商户需求，“商户最大需求之一即能否开发一个点菜软件，因为该成本占到商户成本的10%”，张涛指出，“而用户在餐馆外面排队等候也很无 聊，事实上这个时候通过手机端就把菜单给点了，是有可能的。所以移动端的出现会给本地生活消费平台即O2O带来很多想象力，这些都是可能性。”