中小网商生存状况：看起来很美

近日，由网友投票选出的“中国新十大高危职业”排行中，淘宝店主以排位第十的名次登上了这个小黑榜。“废寝忘食”地熬夜工作是多数淘宝小网商的家常便饭，而日前的“淘宝店主猝死事件”更为行业敲响警钟。本期，记者对以淘宝店主为代表的中小网商的生存状况进行了调查。

专职卖家：赚辛苦钱

早晨4时起床、7时进货、10时30分前包装检查、11时到晚间12时维护网店、答疑、买卖交易、打包发货，次日1时开始休息。这是一位专职于经营淘宝网店的张小姐的一天。

“1989靓丽鞋坊”是一个信用等级在四钻的小网店。张小姐经营它有一年半的时间了。“开始只是因为新鲜好奇，后来就全身心地投入了经营，把它当成了自己的事业。”张小姐说。

据介绍，这家网店的前期投入约为5000-10000元。每月要交店铺费、软件应用费、图片空间费等120元。如果要给小店做推广，那每个月的花费为200-5000元不等。一套空间的展示图片，花费为380元。

虽然经常熬夜、早起，但张小姐的收入却并不高。张小姐说，因为对网店经营很感兴趣，虽然辛苦但仍会继续坚持。而与她境况类似的很多人，都已经选择了放弃。

曾在淘宝网经营一家日用百货及护肤品店的廖女士告诉记者，她独立经营小店，每天起早贪黑，每月盈利却只有2500元左右。“因为渠道优势并不大，利 润也低，挣到的钱不值得这么多付出。”廖女士说，她的店即将变成“自动发货”的充值店，出售一些虚拟货币和充值卡。不需要太多精力，每月收入也就一二百 元。“店已经上钻了，不希望它荒废掉，可能以后有货源优势之后还会继续做吧。”廖女士坦言。

在夹缝中生存的小网商，一直与平台进行着永无止境的博弈，而平台也在随时进行调整。日前，淘宝网修改了评价产品的相关规则，淘宝宝贝搜索以及店铺搜 索中，“好评率”这一指标将不再影响搜索结果。淘宝网方面认为，好评率在各种渠道中应用的逐步弱化，能帮助大家在店铺经营过程中更理性地看待好、中、差 评，逐渐减少因部分买家恶意行为带来的困扰。这也被媒体看做是淘宝网针对“职业差评师”等现象，对评价体系进行的改进。

此外，淘宝免费营销平台“天天特价”对信用等级的放宽，也被看做是淘宝对“小微型”卖家的关照。

但同时，也有一些“改变”并不那么受欢迎。日前，淘宝网修改搜索功能，对网站中“人气排序”位置进行调整，降低了人气排名的权重。虽然淘宝方面认 为，此前人气部分流量展现和点击太过集中，希望通过调整，让更多优质的大中小卖家的宝贝都有展现机会。但也有卖家认为，这将降低“爆款”推广对流量的带动 作用，从而增加卖家的广告投入。

淘宝兼职：看起来很美

大学课不多，做个兼职卖家；在国外留学，做个兼职代购；上班挺清闲，做个兼职掌柜……自由度高、操作灵活方便、可以结合自身兴趣，诸多原因让人们选择开一家网店作为兼职。但开店后，不少人的美梦却被现实击碎。在揭掉神秘面纱后，淘宝兼职只是“看起来很美”。

贾先生一边上班，一边开了一家淘宝小店。说起淘宝兼职，贾先生直言：“C2C好像越来越不吃香了。”因为无论从流量还是销售额方面，他都感受到了明显的下滑趋势。

贾先生告诉记者，自己的网店开了快5年了，一直是兼职运营。但现在受到B2C的影响，C2C的市场逐渐被B2C平台、团购和品牌自有电商蚕食，生意 越来越难做。在3月停掉了淘宝推广后，贾先生的月销售额维持在3000元左右，利润不足1000元。按他的话说，本来想专职做的，但顾虑太多，现在几乎荒 废了。

“虽然如此，但我相信C2C还是有市场的。”贾先生说，“这就像中国的传统渠道一样，商场、超市到处是，但街头摆摊和农贸市场还是很多，而且这个需 求永远不会消失”。他同时表示，在一些市场并不完全规范的行业中，C2C仍占到很大份额。“比如我有朋友在卖成人用品，销售很火爆，因为大资本的正规公司 很少去做这些品类。”

其实，在更多兼职店家眼中，网店只是为了一个小梦想，一种创业的经历。“它让很多人认清了一件事，就是梦想碰撞到现实之后肯定是有差距的，原来所谓的‘投机倒把、一买一卖赚差价’也不是那么简单。”贾先生说。

小型B2C：什么都要自己摸索

某家去年上线的服装B2C企业负责人回顾创业路时，用了4个字来描述他遇到的问题——各种各样。虽然企业已小有规模，但在他看来，从招聘员工到准备货品，任何事都不容易。

即使为了化繁为简，“能外包的都外包出去”，但作为一家自有品牌电商，要做的还有很多。“网站上线之前就遇到了一个大问题——招聘。”该负责人说，无论是技术、销售还是编辑，“没有一个好招的”。究其原因，应聘者的能力与企业需求不对称是最重要的原因。

经过一年左右的积累，该企业已经有了30多名稳定的员工。而在人事问题基本解决之后，货品成了第二个门槛。从设计、生产、供应链到销售，都存在着不确定性。

以销售一件T恤为例，从设计到上线需要大约4个月的时间，因此需要企业提前对热点或流行趋势进行准确判断。该负责人表示，在经验不足的创业初期，做什么、不做什么、做多少都无法准确判断，每一件事都需要自己摸索。