【酷公司】eBay在旧金山测试当天送达服务 每单5美元

北京时间8月6日消息，据国外媒体报道，eBay今天开始向旧金山用户发出邀请，请他们测试一款名为“eBayNow”的当天送达服务，用户网购本地商家的商品，当天即可送达。

iOS版eBayNow尚在β测试阶段，将使eBay与亚马逊的竞争更为激烈。亚马逊已经在部分城市提供当天送达服务。

eBay在邀请函中称，“我们知道你喜欢在eBay上购物，但有时没有等待商品送达的耐心，是这样的吗？如果确实如此，我们开发了一种令人激动的新 购物方式。从今天起，对于金额在25美元及以上的订单，旧金山用户从本地商家网购的产品，当天即可送达。新服务名为eBayNow，支持iPhone、 iPad或iPodtouch。由于eBayNow尚在β测试阶段，我们会对用户的第一单优惠15美元，并对前三单实行免费送货优惠。此后，在β测试阶 段，每单送货费仅为5美元。通常情况下，货物会在1小时内送达，很方便吧？”

eBay发言人称，该公司将利用β测试“估测用户的兴趣，强化产品，评估这种创新的本地购物体验的未来”。

亚马逊2009年宣布，纽约、费城、波士顿、华盛顿、巴尔的摩、拉斯维加斯、西雅图市及“部分周边地区”的用户在下单当天即可收到商品。使用当天送达服务的AmazonPrime服务用户，需要为每件货物支付5.99美元送货费。