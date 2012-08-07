Facebook失落之夏：用户失兴趣 开发者失热情

自5月18日上市以来，Facebook股价下跌将近一半。是什么导致曾经风光无限的Facebook遭遇成长的烦恼呢?国外专家撰文指出，投资者丧失信心，用户丧失兴趣，开发者丧失热情，是Facebook今年夏天表现糟糕的主要原因。

以下为文章全文：

还记得Facebook什么时候被称作是不可能犯错的公司吗?还记得什么时候所有的关注、流量和用户都涌向Facebook吗?还记得什么时候Facebook创始人、CEO马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)被称为下一个乔布斯吗?我也不记得了。

Facebook在今年夏天的失败表现让我们很快忘记了它的辉煌的时刻，现在人们更多的关注焦点在于该公司未来的不确定性。

一切要从Facebook笨拙的IPO(首次公开招股)开始。扎克伯格的IPO路演让部分投资者失望，认为他过于傲慢而不可信任，这导致 Facebook期待已久的IPO最终迎来一个糟糕的开局。今年5月18日，Facebook的IPO本身就被认为是一次火车失事般的败笔。

自上市以来，Facebook的股价下跌将近一半，并且投资者对该公司的未来财务也表示不乐观。《时代》甚至撰文发问，扎克伯格是否该卸任Facebook CEO，似乎其个人70亿净资产的损失还不足以惩罚这位曾经风光无限亿万富翁。

不过，笨拙的IPO和接下来的股价连续下滑只是Facebook夏季失败的前奏而已。

Facebook用户流失

Facebook最大的资产是其用户基数。Facebook曾经创下惊人的增长速度，这构成了Facebook现今庞大的用户群，这也是粉丝喜欢该社交平台的原因之一。在乐观者看来，一个庞大、不断增长和活跃的用户社区是Facebook创收的全部基础。

但就在上个月，ACSI(美国消费者满意指数)发布的一份报告显示，Facebook用户满意度相比去年同期下跌8%，仅获61分。该分数在所有社 交网络用户满意度中排名垫底，最高的是Google+的78分。Capstone分析师罗里•马希尔(Rory Maher)在7月的报道指出，Facebook用户正在流失。7月份Facebook美国地区用户数环比下跌1.7%。

本周，Facebook向美国证券交易委员会提交的报告显示，Facebook有大约8300万重复或虚假账户。从商业角度而言，今年夏天，对Facebook最具破坏性的或许是外界对其广告有效性，甚至合法性的质疑。

Facebook广告的麻烦

BBC以一个虚假公司VirtualBagel之名在Fcaebook上注册账户，但在主页上没有提供该公司的详细信息。随后BBC在 Facebook投放广告推广这一新主页，获得了近3000个“Like”，大部分来自埃及等除美国和英国之外的地区，并且其中大部分账户很明显是虚假用 户。BBC总结，通过Facebook广告得来的“Like”大多是垃圾流量，这些“Like”背后的用户大多是没有购买需求，甚至都不知道他们正 “Like”的是什么东西。

创业公司Limited Run对他们为什么要抛弃Facebook撰写了一篇尖刻的评论文章。文章指出，根据他们的统计分析，约有80%的Facebook付费广告点击来自“机器点击”，只有20%是真人点击。

另外，Limited Run在更换了公司名称后向Facebook提出更改相应的主页名称要求时，被告知需要投放每月2000美元的广告才能更改名称。Limited Run在公司博客中撰文称，Facebook还删除了他们发表在Facebook的关于这一不合理要求的申诉文章。

作为回应，Facebook指出，该公司广告不存在机器点击的行为，但没有就加收更名费做出解释，所以双方这一争议的真实情况还不得而知。但即便是Facebook没有错，这样的大范围报道和宣传也足以对该公司的信誉造成很大的负面影响。

坏消息不断

尽管Facebook今夏整体表现已经非常糟糕，但本周发生的事或许更糟——Facebook与其开发者之间出现了一些问题。本周，一位知名的 Facebook应用开发者道尔顿•考德威尔(Dalton Caldwell)撰写的一封公开信被媒体曝光，指责Facebook采取强硬策略欺负开发者。

谷歌高级副总裁维奇•谷多拉(Vic Gundotra)撰写了一篇被广泛传播的Google+帖子，指出谷歌非常尊重开发者，暗示Facebook对开发者的尊重不够。

此外，Facebook高管也在流失。本周，Facebook伙伴营销主管凯蒂•米迪克(Katie Mitic)和平台合作关系主管伊桑•巴尔德(Ethan Beard) 宣布辞职。Facebook上市以来，已经有3名高管相继离职。

另外，Facebook的安全性也成为了人们讨论的热点话题。例如，在本周，几支美国职业棒球大联盟球队的Facebook账户就遭遇了黑客的攻击。

Facebook能否反弹?谁知道?

有一点非常重要，社交网络业务的发展还处于早期阶段。这个市场谁才是领头羊，成功的商业模式是什么，服务、商业化和隐私如何完美结合等问题，都还没有定论。

目前来说，Facebook无疑还是具备“主场优势”。Facebook仍是覆盖最广、最主流的社交网络平台。并且，用户已经习惯Facebook的一切，没有特别的原因不太可能会离开。

但是，Facebook能强势反弹吗?在经历了今夏的糟糕之后，能在秋冬有一个华丽的转身吗?

或许可以，但对一个目前正身处麻烦中的公司来说，未来不好预测。