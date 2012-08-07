【酷公司】凡客尝试海外代工：部分订单移至孟加拉国

随着国内劳动力成本不断上升，耐克和阿迪达斯先后宣布关闭在华自有工厂。与此同时，规模效益不断增加的中国服装品牌也在探索海外代工之路。记者昨日 从凡客诚品方面了解到，其从去年开始将部分衬衫订单移到孟加拉国。今年，凡客诚品的毛衫、休闲裤、羽绒衣等商品也有望进行海外试单。

据凡客诚品方面介绍，作为国内最大的电商服装品牌，其全部采用代工模式，工厂主要位于长三角和珠三角地区。但从去年起，凡客诚品开始出现“MADE IN Bangla”的商品。据凡客诚品第一生产中心副总经理刘浩介绍，从去年秋冬至今，凡客诚品与南通新高印染有限公司投资在孟加拉国的代工厂合作，生产了数十万件衬衫类商品。“凡客今年秋冬的部分休闲裤也将产自孟加拉。2013年，羽绒衣、毛衫等产品也有望在海外进行试单。”刘浩说。

据介绍，孟加拉国除拥有廉价劳动力外，也是纺织业大国，在生产衬衫、休闲裤和毛衫等基础类产品上，孟加拉国不仅纺织工艺优良，成本也比国内要低 30%左右。在代工厂方面看来，与国内网络品牌进行合作也可以看做是一场“赌博”。“由于全球金融危机，今年以来，欧洲的订单减少了三成左右。与凡客诚品 的合作，主要看重的是凡客作为互联网快时尚品牌，未来的量会越来越大。”南通新高董事长唐群表示。

在国内品牌寻求国际化生产之路的同时，摆在中国服装业面前的却是“中国制造”时代的逐渐远去。不仅耐克、阿迪达斯这样的外资企业“出逃”，国内企业也开始将生产力转向国外。凡客诚品CEO陈年提到，在他南下考察代工厂时发现，部分企业在中国的生产布局正发生悄然变化。“一个数万人的工厂，2015年左右会把50%的产能搬到越南去，20%以上去印度或斯里兰卡，中国只剩下不足30%。”

也有业内人士认为，中国制造业正在萎缩，但还远谈不上“失去”。“海外代工的成本优势，只有在产生规模效应后才能显现出来，但目前有这种产能的中国本土品牌只是凤毛麟角。”在该人士看来，关税、运输成本仍会将大多数内资企业的订单留在国内。