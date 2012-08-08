Facebook与人人试水在线招聘 传统网站或遇挑战

招聘正成为社交网络都想分食的香饽饽，本月拥有9亿用户的全球最大社交网站Facebook正在紧密筹划其在线招聘平台，而本土社交网站也“闻机(机会)起舞”——继去年3月联手智联招聘，合作推出经纬网之后，人人网也正式涉入该市场。

昨日，《每日经济新闻》记者从人人网内部了解到，目前人人网已经全新上线了针对应届生的招聘平台 “人人校招”。人人网副总裁黄晶对此表示，娱乐游戏和电子商务之后，SNS的下一个蓝海，将会是商务社交，招聘行业的全面社交化正在到来。

业内人士指出，虽说在社交招聘市场LinkedIn依然是无可争议的“老大”，但Facebook、人人网等社交巨头的加入可能会让局势变复杂。

抢食43亿美元蛋糕

事实上，网络招聘的核心价值在于帮助招聘双方进行信息的匹配，而社交网络的“互动”优势和基于关系网的深度数据挖掘能力也让这种信息的匹配更为 “精准”。

2011年5月19日，LinkedIn以每股45美元的价格在纽交所挂牌，当日股价涨幅高达109.44%。LinkedIn的成功无疑让国内外的效仿者跃跃欲试，依LinkedIn“画瓢”，Facebook、人人网也试图进入这一市场。

创立于2002年的LinkedIn作为社交招聘的新秀，正是抓住了企业招聘这个拥有硬性需求的庞大市场，将社交与招聘相结合，一跃成为美国第二大 社交网站，为人才招聘带来了全新的模式。美国社会化招聘公司Jobvite日前发布的研究报告也指出，招聘者通过社交网站为公司觅得人才的比例高达 92%，全球在线招聘市场的规模约为43亿美元。

黄晶指出，包括Facebook、人人网在内都还没有将“招聘板块”列为企业的业务，人人网的招聘业务，初期以应届毕业生为主要服务人群，这个人群对找工作有硬性需要，对社交网络熟悉，愿意去积累职场人脉与品牌，在未来几年之内会成为职场的主力，这是一个不错的切入点。

传统招聘网站或面临挑战

事实上,近年以LinkedIn为首的一批社交招聘网站给传统招聘网站带来了很大冲击。社交招聘网站用户在社交过程中积累了大量的职业信息，而且真 实度高。截至目前，包括联合利华、波音和戴尔均开始尝试在Facebook的企业页面上发布自己的招聘信息或者在招聘时通过Facebook对应聘者进行 审查。

与此同时，传统招聘网站正面临着盈利模式单一、同质化严重等问题陷入一场烧钱赚流量的“恶性循环”。

以前程无忧、智联招聘、中华英才为例，成立之初虽各具特色，但是三家网站从用户定位到产品服务几乎不分彼此，恶性价格战随之出现。这也造成了低廉的 发布费用，让企业将招聘网站当成广告平台。这种“假招聘真广告”模式也使招聘效果下降，面对用户的流失，招聘网站不得不陷入为提升流量而大笔对放广告烧钱 的尴尬。前程无忧2010年财报显示，网站2010年总运营成本为4.14亿元，其中销售和营销成本为2.78亿元，占到了总成本的67.1%。

不过，虽然社交招聘备受关注，但目前普及度仍不容乐观。数据显示，用户最多的天际网也只有650万用户，而据Alexa的统计，天际网的日均访问IP只有十几万，活跃用户数所占比例很低。

“一个新的服务模式，有个市场培育及发展的过程。”黄晶对《每日经济新闻》记者表示，很多HR对于社交招聘是非常感兴趣的，通过社会化方式解决他们的实际问题，而这个正是人人网要做的事情。

易观国际分析师董旭称，网络招聘的盈利模式不外乎向企业收费和向个人收费两种，而国内社交招聘最大的问题不在于盈利模式，而在于盈利能力，结合国内用户的使用习惯，注重用户体验、满足用户需求是提高盈利能力的关键。