敦煌网与PayPal停止内部合作 均未透露原因

记者证实，从8月6日起，敦煌网将不再使用PayPal的支付方式，双方将停止内部合作关系。这意味着全球最大的网上支付巨头与其亚太区最大合作伙伴正式分手。

敦煌网是中国一家B2B小额外贸批发平台，全球有400万买家通过该平台在线直接采购中国商品。对于此次停止合作的原因，双方均不愿意透露。敦煌网 表示，在PayPal停止合作后，敦煌网还为全球买家提供包括Visa、MasterCard信用卡、西联支付等近30种支付方式。

敦煌网和PayPal的合作始于2006年3月，目前是PayPal亚太地区最大的合作伙伴。2011年4月，双方还一起推出了移动支付客户端，敦煌网成为PayPal在中国的第一家移动电子商务平台的合作伙伴。

如此亲密的合作伙伴如今为何分手?易观国际分析师张萌表示，中国市场飞速发展，PayPal不太可能出现重大战略调整。

“目前跨境支付竞争激烈，包括银联、万事达、支付宝等支付巨头都已开发相应产品，而PayPal的费用相对较高，敦煌网很有可能找到了新的合作伙伴。”张萌认为。敦煌网CEO王树彤曾表示，目前全球没有一家公司能够解决B2B支付方面的全套解决方案。

PayPal与中国合作伙伴停止合作并非首次。2011年8月3日，PayPal与阿里全球速卖通结束了合作关系，PayPal曾解释这只是一项单纯的商业行为。

PayPal是最大的全球性的网上支付公司，大中国地区已是其全球第三大市场。