【酷公司】借书网站：靠低价获市场空间

借书网站从出生那天起，就注定了只有靠更低价的营销模式甚至是免费借阅来谋取市场空间。

相对于低价的电商图书和电子书，借书网站从出生那天起，就注定了只有靠更低价的营销模式甚至是免费借阅来谋取市场空间。不过，这样做却给借书网站带来生存的压力，一直没有找到合适的盈利模式，是它们面临的最大难题。

夹缝中顽强生长

青番茄创始人张丽娟告诉《IT时报》记者，“青番茄的借阅和上门取书送书都是免费的，我们抱着浪漫的初衷，希望大家都能来享受阅读的快乐。但事实上，人 力资源、仓储、物流以及购书的成本，让我们举步维艰。”仅以青番茄目前50余万种图书的数量来看，其购书的成本就达数百万，这还不包括库存、物流和人力等 成本。文迪借书网和书飞网采用会员制，在文迪每年支付59元，可以借阅3次，每次两本;而书飞网的价格更贵一些，一个季度80元，可以借阅3次，每次三 本。然而，这样的会员费仍然是杯水车薪，不足以支付各类成本。他们都不约而同地把目光瞄向了广告市场和企业图书馆市场。

国内企业图书馆 存在缺失，大公司总部的图书馆往往建得很大，却由于地域分隔，分公司却无法共享，只好重复建设。或者由于图书类型太窄、更新速度太慢、缺乏专业的管理人 员，即便是投入了几十甚至上百万，效果也不理想，最终造成资源浪费。而借书网站则为企业定期更换有针对性的书籍，从专业的角度帮企业打点图书馆，企业支付 一定的年费。和广告商合作是另一个主要盈利点。譬如，书皮上会写着“您的本次免费阅读是由某某某提供的”，以达到广告宣传的目的。

然而，仅仅靠这些盈利点仍然不够。文迪和青番茄都表示，目前仍然处于亏损状态，力争今年年底前实现盈利。他们都想在市场尚未成熟之前，尽可能把平台做大，这有点像初期的电商和团购网站。问题在于，真正忠实的用户能有多少?记者在调查中发现，许多人对借书网站并不感冒。

希望与传统图书馆优势互补

借书网站还面临来自传统图书馆的冲击。对于拥有千百万册藏书的图书馆而言，借书网站区区几十万册没有太大优势，它们只能从细分市场着手。“我们会经常购 买一些图书馆尚未收录的最新小说、经济类图书和其他畅销书，而受众也主要定位于白领、学生等等。自己购买嫌太贵，图书馆里又借不到的书籍，是我们主要的突 破口。”张丽娟说，借书网站和传统图书馆或者书店并不是此消彼长的竞争关系，而是同为一体的，“我们都在推广阅读，只是各自的侧重点和方式不同”。

而传统图书馆也正在寻找转型的模式。上海、深圳等地一些大型图书馆已率先开设“网上借书”服务，读者可以直接通过网络借阅自己想看的书籍。上海图书馆相 关人士表示，“借书网站的一些模式给我们带来一些启迪。如果能探索较好的合作模式，消化成本难题，可以把更多好书直接送到人们身边。”