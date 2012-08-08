【酷公司】eBay与大型零售商结盟：联手对抗亚马逊

eBay希望让大型零售商相信，他们的敌人是亚马逊，而eBay是他们的战友

导语：国外媒体今天刊文称，eBay正在吸引全球最大的零售商使用其在线市场服务。eBay表示，通过该网站的服务，零售商将可以应对电子商务巨头亚马逊的挑战。

以下为文章全文：

被视为伙伴

eBayCEO约翰·多诺霍(JohnDonahoe)和其他高管正在向零售商灌输一个观念，即亚马逊是他们的敌人，而不自行销售商品的eBay是他们的朋友。与所有零售商一样，亚马逊的业务包括了进货、库存和销售等环节。而eBay则表示，该公司只是为买家和卖家牵线搭桥。

eBay希望传达的观念已逐渐被零售商接受。近年来，许多实体零售商在与亚马逊的竞争中节节败退。ForresterResearch电子商务市场 分析师苏恰利塔·穆尔普鲁(SucharitaMulpuru)表示：“随着零售商寻找新的增长载体，eBay自然而然成为一个合作伙伴，一个比亚马逊更 好的合作伙伴。”

上月，电子产品零售商RadioShack报告了令人惊讶的季度亏损。该公司CEO吉姆·古奇(JimGooch)表示，RadioShack已在 eBay开设网上商店，以覆盖新的用户群体。巴诺书店、玩具反斗城、GNCHoldings、Aeropostal和NeimanMarcus等大型零售 商也采取了同样的做法。百思买则通过eBay平台销售手机和移动通信服务。

本周一，eBay表示，正在与美国第二大零售商塔吉特，以及梅西百货、Nordstrom和Walgreen等公司合作，测试名为eBayNow的当天送达快递服务。亚马逊此前已在某些地区提供这样的快递服务。

eBayNow的基础是eBay于2010年底收购的一家创业企业Milo。该公司的服务帮助商户将店内库存情况上传至eBay的在线市场。当消费者在eBay上搜索时，不仅可以看到在线零售商提供什么商品，也能看到附近的实体店有什么商品正在销售。

美国的超过5万家商店已通过Milo将库存情况上传至eBay，这些零售商包括家得宝、宜家、Lowe'sCompanies、希尔斯和J.C.Penney等。

麦格理证券分析师本·沙赫特(BenSchachter)表示：“这很简单：位置、位置、位置。卖家需要到有买家的地方去。”他指出，eBay的在 线市场有超过1亿名活跃消费者。“零售商的商店中不会有如此多消费者。虽然他们更喜欢通过自己的网站销售商品，但他们需要到有买家的地方去，而这些买家很 多在eBay上。”

“众所皆知的秘密”

亚马逊网站拥有1.8亿活跃消费者，但一些零售商对亚马逊并不感冒。作为亚马逊的竞争对手，巴诺书店于2010年底在eBay开设了网上商店，主要销售翻新的Nook阅读器。2011年5月，巴诺书店开始通过这一网上商店销售玩具和图书。

巴诺书店发言人玛丽·基庭(MaryEllenKeating)表示：“eBay是一家独特的合作伙伴，与巴诺书店一起面向大量用户推广Nook阅读器。亚马逊则是一家竞争对手。我们不会在亚马逊上销售商品，也没有计划这样做。”

玩具反斗城也没有在亚马逊上开展零售业务。10年多以前，玩具反斗城曾与亚马逊签订独家协议，向亚马逊网站提供一些玩具商品。这一合作关系以诉讼结束，而亚马逊也已成为领先的玩具零售商。

穆尔普鲁表示：“这是零售业众所皆知的秘密。当你与亚马逊合作时，他们将会分析你的数据，了解你的业务，并试图进入每一个领 域。”ChannelAdvisorCEO斯科特·温格(ScotWingo)表示，在美国最大的100家零售商中，大部分零售商选择eBay进行合作， 而不是亚马逊。

亚马逊发言人拒绝对此置评。亚马逊面向第三方零售商的在线市场服务正快速发展。温格表示，如果所有零售商都将亚马逊视作敌人，那么亚马逊不会取得这样的成绩。亚马逊庞大的用户数对许多零售商来说仍有吸引力。

Jos.A.Bank同时在亚马逊和eBay开设了网上商店。该公司营销高级副总裁杰里·德波尔(JerryDeboer)表示：“我们利用一切机 会吸引新的眼球，亚马逊在电子商务市场规模非常庞大。”RadioShack也同时在两家网站上开设了商店，而OfficeMax和丝芙兰则在亚马逊上开 设了商店。

合作共赢

吸引零售商使用eBay的服务将在多个方面使eBay受益。eBay通过网站商品的销售获得分成，因此商品销量较大的零售商能给eBay带来更多的 营收和利润。eBay和零售商拒绝透露相关费用。不过温格表示，eBay向顶级零售商收取的费用相对较低，而对于大规模的销售活动往往可以单独协商。

由于商品质量和小商户的售后服务问题，eBay以往曾面临困境。而大型零售商销售的商品通常质量较好，并能提供更好的服务。

零售商表示，相对于自主网站和实体店，eBay的网上商店能吸引不同类型的消费者。eBay的消费者往往会搜索优惠信息，因此一些零售商使用 eBay销售季末打折商品或工厂店商品。例如，NeimanMarcus的eBay商店以工厂店品牌LastCall销售服装鞋帽和配饰。

eBay商户发展副总裁迈克尔·琼斯(MichaelJones)表示，eBay还向零售商提供数据，帮助他们了解前往eBay商店的消费者是否与现有消费者存在重合。琼斯表示：“总体而言，零售商认为这是一个能带来明显提升的渠道。”

2010年初，eBay开始将网上商店销售的商品加入到搜索结果中。琼斯认为，这帮助零售商将商品展示给更多的消费者。