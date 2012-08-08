【酷公司】网宿科技：押宝APPA

上市三年，网宿科技曾经交出“创业板最差年报”，也在负重前行中转型成功，重归成长。

【中国企业家网】曾经承载着创业板“上市即变脸”前科的网宿科技（300017.SZ），在2011年取得净利润增逾4成的成绩后，近日又发布了其2012年靓丽的半年报。

报告显示，公司报告期内实现营业收入3.54亿元,同比增长51.71%; 实现归属于上市公司股东的净利润3546.02 万元,同比增长78.70%。报告显示，公司两大主营业务增长迅速：CDN业务实现营业收入2.41亿元，同比增长71.2%；IDC业务实现营业收入1.08亿元，同比增长27.33%。

一直以来，网宿科技作为CDN（Content Delivery Network，CDN是类似于“网络快递”的服务，主要应用于互联网内容的分发与加速）行业上市第一股，广阔的行业前景从未遭到质疑。但是上市三年，网宿科技却并不一番风顺。他曾交出过“创业板最差年报”，也在负重前行中转型成功，重归成长。

8月7日，网宿科技发布了自主创新的APPA(Application Accelerator)企业应用加速解决方案。该解决方案可以大幅提升企业信息化系统的网络访问速度，同时对系统负载能力实现实时扩充，对网络安全防护能力有极大改善与提高。它是国内第一次在网络层面上以服务模式为企业信息化应用提供加速解决方案。

这也意味着，网宿科技未来将不再仅仅依靠为腾讯网、新浪网、土豆网等国内知名互联网企业这些大客户做内容分发，处在信息化整合的大型企业集团也将成为其赚钱的对象。

网宿科技副总裁刘洪涛对《中国企业家》表示：“互联网与企业管理融合已经是大势所趋，无论是移动互联网还是云计算，网络速度都是非常重要的，大型集团企业的信息交换、访问效率也需要借用信息加速。网宿科技的未来将会变成一个阐述平台，可以高效快速的获得内容，解决大型集团化企业信息化过程中对速度的需求。”

据刘洪涛介绍，现阶段，中国大型企业众多核心应用都开始与互联网结合起来，互联网化已经成为中国企业的一种发展趋势。在这个过程中，面对互联网访问的诸多制约，比如南北运营商之间的访问瓶颈、骨干网络抖动、安全问题以及国际间网络不稳定等，亟需一种解决方案可以有效提高网络的可用性、稳定性以及访问体验。网宿APPA正是在这样的需求促使下推出的。

在网宿科技《大型集团企业信息化现状》的调查结果表明，51.5%的集团企业信息化覆盖企业运营过程超过80%，其中有25%已经实现信息化对企业运营全过程的覆盖。信息化实现覆盖企业运营过程60%以上的企业总比例达到68.3%。只有14.7%的企业信息化建设比较落后，信息化覆盖企业运营过程的比例在30%以下。

而随着云计算、物联网、3G等新技术的崛起，在未来，企业需要从“大规模应用建设”阶段向“IT能力建设”阶段转变。网宿科技借助大型集团企业的信息化加速市场分羹，在刘洪涛看来，这也是网宿未来的增长动力。