【酷公司】Maily：为儿童开发的邮件客户端

儿童可以手写文字而不是输入，可以在邮件上添加邮票和贴纸，或者用铅笔画画。它甚至包括摄像功能……

如果不是工作需要，我们是否还需要邮箱?如今，我们已经有了太多的交流方式，邮件显得有些过时，而且过于正式。Facebook 曾想要消灭邮件，而有些人甚至认为，即使在企业级别也没有必要使用邮件了。

不过却有人要为儿童开发邮件客户端，这是为什么呢?

Maily 是 iPad 上的一个邮件客户端，但是与其它客户端不同的是，它是为 4-9 岁的儿童设计的。Maily 拥有和成人客户端一样的功能：接受邮件、通讯录和推送。不过，它有着非常视觉化的设计，除了明亮的颜色之外，Maily 使用起来很有真实感和趣味性。儿童可以手写文字而不是输入，可以在邮件上添加邮票和贴纸，或者用铅笔画画。它甚至包括摄像功能，孩子们可以直接把拍摄的照 片添加到邮件里。

Mashable 网站采访了 Maily 的开发者，谈论了儿童使用邮件交流的问题。

开发者向 Mashable 表述了开发儿童邮件客户端的动机。他们发现儿童们使用平板玩游戏、看视频，但很少使用这个设备和他人交流。大公司的邮件客户端都是为成人设计的，而且对年龄也有限制。最重要的是，这种邮件看起来很正式，不够情趣。

“就像我们年轻的时候，我们把自己的画交给祖母，挂着冰箱上”Halbertha 说，“但是现在，孩子们只要用邮件寄给祖母就行了”。

即使是邮件这种单纯的交流方式，也难免有些安全上的担心。因此，Maily 允许父母拥有自己的 Maily 账户，用来监控孩子的行为。孩子只能发邮件给父母同意的联系人。父母可以看到收发的邮件，并且可以阅读发给孩子的邮件，以确定是否接受。

一位博客作者 Shari Brooks 认为 Maily 这样的应用对儿童的生活是有益的。

”这会让他们阅读、写作、拼写，关注于手眼的协调。另外，这会使他们关注于自己的主意，以及如何来通过图画或者文字表达它们“她说，”这需要他们对自己的感觉和想法更加负责“。

Shari Brook 说”这就像是现代版的笔友“。

Maily 看起来是个很有意思的应用，这不仅使我们想到，儿童的成长离不开广阔的交流，在周边的世界之外，他们也需要一扇通向外部世界的门，网络的进步提供了这种可 能性。与其将网络当做洪水猛兽，是否可以适当引导，发挥其积极效应呢?除了邮件客户端，儿童版的社交网络是个疯狂的主意吗?

目前，这个应用是免费的，并且没有广告。不过开发者说以后可能在父母版的 Maily 增添广告。