115网盘“死了”：关闭大众分享

通过网络和全世界分享文件最流行的方式之一就是借助网盘，115网盘就堪称其中最受欢迎的服务之一，不过从今天开始，我们再也不能用它公开分享了。

115网盘今天发布官方公告称，根据上级有关部门通知，因为115网盘为用户提供的大众分享功能存在政策隐患及版权争议，即日起不再提供面向外网用户的文件大众分享服务，对此深表遗憾。

当然，我们还有其他很多打着云存储旗号的网盘可以使用，比如国外的亚马逊云存储、苹果iCloud、GoogleDrive，国内的酷盘、金山快 盘、金山T盘、QQ网盘、腾讯微云、百度网盘、360云盘等等，但是115的倒下仍然令人扼腕，而且谁能保证其他网盘不会在哪一天步其后尘？

115网盘是广东一一五科技有限公司2009年推出的网络数据在线存储服务，用户主要来自中国内地、香港和台湾地区，去年11月获得A轮融资，传金额为2000万美元，今年3月份用户数突破3000万。

115今后如何生存？这个似乎不用为他们担心，后路早已经找好：转型社交。针对“强关系”的小范围群组社交平台115“圈子”目前已经上线和小范围试点。这是一个基于115云存储平台的群组化私密社交网络，关闭大众分享的同时转入内部分享。

关于115网盘关闭大众分享的公告

尊敬的115网盘用户：

接上级有关部门通知，因115网盘为用户提供的大众分享功能存在政策隐患及版权争议，即日起，115网盘将不再提供面向外网用户的文件大众分享服务。对此，我们深表遗憾。

长期以来，115网盘全体员工一直以不断提升优质的用户体验为己任，在技术研发、客户服务等领域都作出了不懈的努力，我们感谢广大用户长期以来对115网盘的大力支持，对于我们工作中出现的不足，我们深表歉意。

同时，我们也很欣慰地告诉大家，针对“强关系”的小范围群组社交平台——115“圈子”已经成功上线和小范围试点，它是基于115云存储平台的群组化私密社交网络，它将网盘文件的分享功能提升到一个全新的社交层面，它将为用户的文件分享提供一个更为高效与安全的技术平台。

115依然是您的115，我们会一如既往地为广大用户提供更好的服务。