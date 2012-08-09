理想拗不过现实：乐淘被迫食言自营品牌

针对该次调整，电子商务专家李代山：乐淘此举等于放弃了过刀山，转而选择跨火海，风险依旧不小。

曾多次表示不会涉足自有品牌的鞋类B2C乐淘，近日却食言上线了5个自有品牌，对此乐淘网副总裁陈虎称，转型品牌商主要是因为难捱长期亏损，必须寻 找新出路。然而，在分析人士看来，运营自有品牌可以在毛利率上有所提升，然而前期推广和对供应链的把握对于电商而言是个不小的考验。

被迫食言做自有品牌

“我们绝对不会推出自有品牌，上线一个新品牌不仅拉不起价，还需要做好一系列营销推广和供应链的工作，一步都不能错”，陈虎在今年初接受记者采访时 对自有品牌表示了明确的排斥。然而，短短半年多乐淘却一口气上线了5个自有品牌，其中包括3个女鞋品牌恰恰、乐薇、茉希，男鞋迈威和帆布鞋品牌斯迦。

据陈虎透露，目前以上5个品牌的定价在100-500元区间，考虑到库存风险，现在平均每个品牌的SKU(库存量单位，款式)差不多有50-60个，乐淘采取每周上新、快速补货的模式，从6月中旬到7月中旬，乐淘自有品牌的销售额为500万元。

对于网站上原有的代理品牌，陈虎表示将逐渐放弃，他称，“我们已经下线了一部分品牌，当然像NIKE一类的大品牌会继续保留。但不会再主推自有品牌以外的其他牌子”。

多平台推广联合营销

虽然乐淘现在一门心思地力推自有品牌，但是在分析人士看来，现阶段创立自有品牌实属不易。易观国际分析师陈寿送认为，目前要走品牌商的道路有两种方式，“依靠时间积累抑或资金堆砌”。显然，凡客诚品的“销售神话”是靠资金砸出来的，而现在已然不具备其当年的天时与地利。

为了在不被看好的时间段快速打开市场，乐淘与其他自有品牌商的做法一样，将产品在多平台铺开来打。陈虎向记者介绍称，“我们已经在天猫、京东商城、当当网、亚马逊中国、唯品会、库巴和QQ商城等平台上售卖自己的牌子，未来还将向更多的平台拓展”。

同时据了解，乐淘将参加淘宝直通车等平台推广活动，并在公司内部把之前做渠道的员工都换成具有品牌运营经验的人员。

做品牌代理行不通

即使其做出了一系列调整，针对乐淘的转型战略，电子商务专家、悠哉网CEO李代山仍不看好。他认为，乐淘此举等于放弃了过刀山，转而选择跨火海，风 险依旧不小，对此，乐淘并不否认。陈虎认为，“转型品牌商后，会在供应链和前期营销方面存在压力，然而即使这样，也比做品牌代理强”。

他向记者坦言，“目前保守估计乐淘自有品牌的毛利率在40%左右，而之前做代理商时毛利率只有20%，两成的毛利率加上推广、价格战等因素，很多时 候其实都是亏损的，这让我们甚至都不敢设法提高销售额，因为卖得越多我们亏得就越多，电商原有的逻辑‘规模积累到一定量再盈利’的路子是走不通的，往往是 还没撑到盈利就亏死了”。

“而按着我们现在的销售数据来看，当月销售额达到5000万元时乐淘就能实现盈利，我认为这个时间点最早是明年年初。”陈虎如是说。