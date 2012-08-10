【酷公司】24券求活：降成本、缩规模、求并购

8月10日消息，一度疯狂扩张员工达到4500人的团购网站24券，目前全国仅有近200名员工，其北京办公室已从三里屯SOHO搬至京信大厦。

近日有消息称，24券COO兼创业合伙人彭雷离职，24券CEO杜一楠在接受网易科技专访时表示，彭雷因为家庭原因离开管理层团队，目前仍在24券负责部分业务创新工作。

欠款问题尚未解决完全

根据团800每月统计数据显示，从2011年10月份之前，24券月度销售额始终名列国内团购网站前十名，一度接近1亿元的销售流水。

2011年11月，24券遭遇资金链断裂，业务告急。对内，24券当月对员工工资超过4000元的部分均以团币方式发放，变相裁员减少成本。在外，合同到期该结款的商家几乎同时上门讨债，多个地方站遭遇裁撤。

按照团购网站和合作商家结算周期，商家在发布团购服务过后，将获得合同规定的部分提成，在用户购买服务过后和团购有效期结束过后的两个时间点，商家会得到剩余部分分成。

由于团购业务的大规模收紧，24券营收大幅缩小，而需要结算给商家的帐并未减少。直至今年4月，多名商家投诉24券，称24券与合作商家签订霸王条约，只支付商家一半合同款。

杜一楠对此表示，24券已与被欠款的商家协商，解决办法是立即付一半欠款或者延期付清全款。杜一楠称，截至目前，24券已结付大部分欠款，仍有一部分欠款尚未解决。

至此，24券102个地方站裁撤为目前的12个，4500名员工裁减为目前的200名。

24券求活：降成本、缩规模、求并购

“除了找到新的低成本营销模式，没有别的办法。”杜一楠在采访中坦言24券生存之路。

据悉，除去人力成本，24券大部分成本花费在营销模式。“此前最多的时候每个月营销费用200万美元，现在只有不到100万人民币。”杜一楠表示。

“24券现在每个月亏损为几十万，在团购网站中属于亏损较小。复合毛利率达20%，我们想盈利。”杜一楠拒绝透露公司月度营收。他同时表示，“本地服务团购不高效，营销成本过高，容易亏损。”

本地服务的高成本低毛利迫使24券变法。据24券内部员工爆料，24券目前主要通过团购商品止血。杜一楠表示，24券与淘宝、京东、聚划算等有商品团购合作，利用多平台售卖商品团购。

公开资料显示，2012年整个团购行业融资为零。起点投资创始人查立表示，“国内团购行业不可能再拿到融资。”

“目前公司靠近期几轮内部融资支撑。”杜一楠表示。“我们不像赶集网除了团购有其他主营业务，我们就是团购起家，目前唯一的办法是找到低成本营销模式。”根据此前披露的信息，24券分别在2011年2月、7月和11月得到三轮融资。

而对于24券的未来，杜一楠表示，“上市是不可能了，如果是并购，那需要等待机会。”