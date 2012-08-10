移动购物和移动支付：亚马逊与eBay决战好戏！

《财富》杂志撰稿人唐恩·瑞尼斯特(Don Reisinger)近日撰文称，亚马逊和eBay之间的“龙虎斗”即将上演。文章指出，移动业务的发展对eBay来说是一个有利因素，促使其交易量增 长，同时又不会导致其产品定价或利润率受损;而与此同时，就个人消费者购买活动和移动业务领域而言，亚马逊无疑是eBay最大的竞争对手;而且在使用移动 电子商务应用方面，亚马逊也正在紧跟eBay的步伐。

以下是这篇文章的全文

麻烦事儿是从一位具有超凡魅力的领头人离职开始的。在梅格·惠特曼(Meg Whitman)在2008年辞去eBay首席执行官之职时，这家在线商务巨头的业务看起来就开始走下坡路。eBay网站上的卖家虽然仍旧依靠这个网站维 持生计，但已经对其提高费用的嗜好感到厌倦。他们已经开始表达自己的不满，甚至可以说是有些尖刻。当这家公司的财务业绩开始遭受苦难——部分原因是 eBay以25亿美元的价格收购了Skype，而这项交易很明显是计划不周——投资者也开始感到厌倦。eBay股价大幅下挫，在2009年触及大约10美 元的低点。

但是情况已经发生了变化。到2009年底，eBay的营收增长至87亿美元，高于此前一年的85亿美元;而且，虽然这家公司正面临着困境，但其净利 润仍旧达到了24亿美元这个相当大的数字。在2011年，eBay更是让整个华尔街都感到震惊，它在那一年中的表现极其成功，生成了117亿美元的营收和 32亿美元的利润。eBay的股价因此开始回弹，自2011年初以来已经上涨了51%，至45.85美元。在过去一年时间里，eBay股价上涨了56%。 看起来，eBay已经战胜了互联网的诅咒。

那么，到底发生了什么事情呢?

原因可以归结在iPhone身上。“移动业务对eBay来说是一阵顺风，原因是这个媒介能让eBay的交易量增长，同时又不会导致其含产品定价或利 润率受损(这对在线广告来说是场灾难)。”巴克莱资本分析师安东尼·迪克莱蒙特(Anthony DiClemente)在最近发布的一份投资者研究报告中这样写道。事实上，据研究公司尼尔森发布的数据显示，在今年6月份中，有47%的美国智能手机用户——大约为4500万人——曾在手机上使用一种购物应用。其中，有1300万独立用户曾通过eBay来购买产品，排名居首;亚马逊则吸引了1200万名独立用户，居于次席。

在这一消息发布的一个月以前，eBay向投资者表示，该公司在移动业务领域中所付出的努力正在取得相当良好的回报。“我们现在预计，eBay和PayPal移动业务将在2012年中各自实现100亿美元的交易额——比2011年增长一倍以上，这意味着移动购物和付款业务都将实现令人惊愕的重大增长，而仅仅在几年以前，这些业务所基于的移动设备还不存在。”eBay总裁兼首席执行官约翰·多纳霍(John Donahoe)在上个月发布的公司财报中这样说道。

PayPal业务正在大幅增长。eBay上个月发布数据称，这项服务的活跃注册账号数量为1.132亿个，比去年同期增长13%。在上一季度 中，PayPal营收为14亿美元，比去年同期增长26%，这使其与eBayi表现最好的电子商务业务拉近了距离，这项业务在上一季度中给eBay带来了 16亿美元的营收。

当然，eBay此前一直都在互联网世界中占据着领先地位，其竞争对手则已将目标对准eBay的核心业务。就个人消费者购买活动和移动业务领域而言，亚马逊无疑是eBay最大的竞争对手。而且，在使用移动电子商务应用方面，亚马逊也紧跟eBay的步伐;购物者们正在积极使用这家电子零售巨头的移动应用。此外，亚马逊的Amazon Marketplace还允许商家直接向个人消费者出售产品(有些时候这些产品是全新的，有些时候则是二手的)。

亚马逊和eBay正在以同样的消费者为目标来赚钱。去年，亚马逊的营收为480亿美元，净利润为6.31亿美元。换而言之，亚马逊拥有庞大的规模。截至目前为止，没有一家公司能在销售额或人气度上与亚马逊相提并论。

与此同时，PayPal对eBay的业务来说是至关重要的。但是，许多公司都正准备挑战PayPal，希望成为支付市场上的主要竞争者。举例来说，谷歌就已经推出了PayPal的在线竞争对手Checkout，而且正试图利用移动支付解决方案谷歌钱包(Google Wallet)来抓住近场通信技术的发展趋势。

但是，分析师不一定认为eBay将在未来几个月或是几年时间里面临艰难时刻。投资公司Baird分析师科林·塞巴斯蒂安(Colin Sebastian)上个月发布投资者报告，将eBay的目标价从45美元上调至47美元，称这家公司“仍旧是移动商业和移动支付领域中的早期领导者，而 其他一些公司正努力试图取得立足点”。市场研究公司Bernstein Research分析师卡洛斯·基里纳尔(Carlos Kirjner)也在上个月发表了类似的言论，他在当时发布的投资者报告中称，PayPal“拥有一项强大的、难以挑战的在线支付资产”。