【酷公司】盘点美国中情局投资的25家高科技公司

美国知名科技博客网站businessinsider今天登载文章，对美国中央情报局(Central Intelligence Agency，简称“CIA”或“中情局”)投资的25家尖端科技创业公司进行了盘点，以下为文章内容：

中情局拥有一个投资公司，专门资助对该机构可能产生影响的那些初创公司，这已不是一个秘密。

如果有一家做情报研究的公司，它可能导致中情局旗下投资公司In-Q-Tel造访或者遭遇检查。这一切都是为了确保中情局保持在科技前沿。不久前，In-Q-Tel对一家称为Keyhole的公司进行了大笔投资。从来没有听说过吗?也许你知道他们的作品，是最后被称作Google Maps的一个小项目。

因此，希望知道中情局下一步对哪个科技项目感兴趣，先得知道它已经投资的25家公司。

1、3VR是一家视频监视公司

该公司全称为3VR Inc，开发的软件能够让机构从视频中采集数据。In-Q-Tel最早在2005年对该公司进行了投资。现在，3VR提供的服务对象有领先的银行、政府、执法机构和零售商。

3VR还拥有一个名叫罪犯数据库(CrimeDex)网站，该网站由曾经当过警察的吉姆·哈德森创建，他希望这个网站能成为“执法界的脸谱网站”。他说：“如同一位老到的司法长官把一个要逮捕的人的头像挂在树上一样，不同的是，我们采用数字化的方式实现了这一过程。”

2、Adaptx创造的数字笔加快了对信息数据的采集

当然，中情局对该公司进行了投资，使得这一小电子设备成为他们的收录对象。

Adaptx第一次获得In-Q-Tel投资是在2008年，该公司设计特制数字钢笔，能够迅速进行数据录入。例如，地图上的手写标记会自动地整合进中情局的系统。专业杂志注释能够被自动地数字化备份。这些数据能够通过智能手机进行发送。

Adaptx是中情局已经收购的许多小电子设备公司之一。

3、Basis Technology开发分析外语文本软件

中情局对世界其它地方正在发生的事情显然极其感兴趣，他们是有才华的语言学家最大的雇主之一，但这显然很昂贵。因此，中情局对Basis Technology感兴趣就显得不奇怪了。Basis Technology开发的软件，能够提供对全球二十多种语言的文本分析。

In-Q-Tel自从2004年以来一直在对该公司进行投资。

4、Biomatrica能够在常温下保护生物学材料不被降解

生物识别技术是确认个人身份的一个重要方法。对于私密服务来说，确认身份是至关重要的。Biomatrica研发的独有核心技术，能够使得DNA、RNA和蛋白质保持较长的保存期限。这样的对信息的短、长期存储，对于中情局来说非常重要。

In-Q-Tel自从2011年以来一直在对该公司进行投资。

5、Cloudera帮助机构进行大规模的数据存储

中情局拥有海量信息数据库，控制和维持这些数字档案，对于中情局来说，同拥有一些科技公司一样重要。Cloudera Enterprises是那些安全地执行大量数据分析和存储任务的公司的最有成本效应的方法之一。

该公司致力于帮助集团使用谷歌、Facebook和雅虎软件。去年以来，In-Q-Tel已在对Cloudera公司时行投资。