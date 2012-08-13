【酷公司】苹果鲜为人知的19大秘密！

苹果与三星的专利诉讼案仍在进行当中，在对这场备受科技界瞩目的专利大战的审理中，曝出了苹果诸多鲜为人知的秘密，如千奇百怪的iPhone原型，乔布斯认可7英寸平板电脑，以及苹果高管之间的电子邮件往来等等。

以下为苹果鲜为人知的19大秘密：

1. 疯狂的想法

在iPod大获全胜之后，苹果一直在苦思冥想：下一款产品是什么呢?苹果高级副总裁菲尔·席勒(Phil Schiller)在庭审中称：“员工们给出了许多想法，包括照相机、汽车和其他一些疯狂的东西，最终我们选定了开发iPhone。”

2. 库伊致库克的邮件

尽管苹果前CEO史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)曾公开驳斥7英寸iPad，但苹果互联网软件及服务高级副总裁艾迪·库伊(Eddy Cue)2011年1月曾致信现任CEO蒂姆·库克(Tim Cook)，称乔布斯事实上是“接受”7英寸平板电脑的。

3. 为Purple Project项目招兵买马

2004年，乔布斯要求iOS软件高级副总裁斯科特·福斯特(Scott Forstall)成立一支内部研发团队，开发后来的iPhone用户界面。福斯特对应聘人员说：“我们启动另一个项目，这是一个秘密，我不能告诉大家太多。在未来几年内，你们将必须加班加点工作，甚至放弃晚间和周末的时间。”

4.Purple Project项目高度机密

苹果一向以保密工作著称，而Purple Project项目又是重中之重。员工们在一个独立区域办公，并安置了监控摄像头。福斯特称：“该办公区挂着“搏击俱乐部”(Fight Club)的牌子”，意思是要向同名电影中的角色那样，做到严守机密。

5. 福斯特的专利

使用双击网页进行迅速缩放功能的iPhone用户还要感谢福斯特。福斯特在利用iPhone原型浏览网页时发现，对页面进行缩放以适应屏幕尺寸太浪费时间。福斯特说：“我已经拥有了这款功能强大的设备，但为什么不能为我提供适当的网页尺寸呢?”于是，福斯特就要求员工开发实现该功能的快捷方式。