苏宁半年凭什么冲150亿?

激进不是苏宁的风格，但面对被业界形容成“竞争惨烈、枪林弹雨”的电商行业，苏宁却不再稳健，欲放手一搏。作为成长不到3年的苏宁易购，宣誓冲300亿保200亿，但喊起来轻松做起来不易。
面对今年下半年150亿规模，欲超上半年3倍增速的目标，苏宁究竟有何底气?
苏宁电器副董事长孙为民认为，苏宁易购半年冲150亿有几大砝码：扩充品类、开放平台、供应链、服务、价格。
但在腾讯科技追问这一数字时孙为民却显得尤为谨慎，“即使全年200亿没完成，也不能证明我们决策失误。”他同时表示。相对京东等其他电商需要靠业绩来吸引资本方长期投入不同，苏宁电器目前是赚钱的。
但靠线下输血线上的模式又能维持多久?
3倍增长规模吃力
对于上半年52.8亿销售额并未实现60亿的目标，基于下半年150亿呈3倍增长的目标不免被业界同行质疑。据申银万国的一份报告显示，苏宁易购预计全年销售额达140亿。
“如果加上充值、旅游、彩票等虚拟产品的销售，上半年销售总额接近59亿元 。”李斌如此回复腾讯科技，“速度掌握在自己的手上，第一季度主要是调整组织架构，发力主要在第三、四季度。”
在艾瑞咨询电商高级分析师苏会燕看来，苏宁易购下半年150亿销售目标将靠主要靠两大途径实现：一、3C家电，通过线上线下价格统一，刺激3C家电的销量;二、扩充非3C电器类产品，更多靠开放平台。
与3C家电类商品不同，非3C电器类商品的供应链管理模式有自己的特点，通过开放平台方式，让入驻商家运营的方式，与自行采销相比，成长速度会更快。而如何吸引更多的商家入驻，需在平台流量提升、使用费用，为商家所提供配套的服务水平提升方面下功夫。
“京东花2年时间完善其开放平台才见其效果，在半年内追赶对手难度大。”她同时认为。
而从上半年来看，苏宁易购虽启动“去电器化战略”，但收效甚微。“非3C电器的数量目前已经占整体产品种类的一半。”李斌对腾讯科技表示，但谈及销售占比，李斌并没有正面回答。据一位消息人士透露，上半年苏宁易购销售额70%以上仍是3C电器。
而苏宁唯一能快速实现下半年增长规模的棋子是收购。从李斌介绍来看，苏宁易购已通过自身逐一完成了全品类布局，他表示：“百货、图书、虚拟等产品频道已去年上线，今年上半年，旅游频道、酒类频道、母婴频道、彩票频道也已陆续上线。苏宁7月初易购招商大会上的1000多家供应商将会在年底前全部入驻。”
“靠自身发展，带领苏宁盘踞传统家电连锁老大位置的张近东，并不看好收购。”一位接近张近东的消息人士表示。
忍痛割爱赶超劲敌所埋下的隐患
按艾瑞咨询Q2的市场份额排名，在B2C市场，天猫在2012Q2交易额份额57.1%，京东商城在市场份额20.1%，市场份额排名第二，苏宁易购市场份额3.8%。
相比在网上零售市场规模达2000亿元的淘宝，苏宁短期内难以撼动，而直接的竞争对手直指京东。孙为民在近日发布苏宁易购下半年攻略时，将“扩大规模骗投资的电商是传销”的言论让这场战火越烧越旺。
不可否认的是，尽管苏宁易购销售规模呈106%的销售增长，但上半年京东商城145%的销售增长令其竞争对手们过犹不及。从电商最重要的指标流量来看，目前，苏宁易购仅占电商流量的2%。
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