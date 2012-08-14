【酷公司】创造奇迹的创业型小公司

无数创业型的小公司保持着极强的战斗力，创造出令人始料不及的“小奇迹”。当一个资源紧缺的小公司老板牢牢抓住仅有的几根稻草，往往比兵强马壮的大公司职业经理人更能体现出创业者精神。更小，往往意味着更专业、更迅速、更精确、更细致、更耐心……以及，更容易照进现实的梦想。

何不小而美?

一家只有3.3平方米的路边小吃店，年销售额超过3亿日元;一个刚成立十几个月，只有13名员工的小公司，收购价为10亿美元;一家普通快印店，也可以做成“中国资本市场风向标”;一家不过一两百名员工的地方小型制造企业，其拥有的技术力量竟能生产出“100万分之1克”的粉末齿轮，占据全球70%以上的市场份额……

通过规模经济获得成本优势，进而掌握议价权，取得更多市场份额，最终的马太效应会让胜利者遥遥领先，这是工业时代最广泛的竞争逻辑。在许多创业者的经验中，似乎伟大的公司必然是“大公司”;似乎只有把公司“做大”，才能“做强”;似乎在商业计划书中写上“我只想做一家小公司”，是一件缺乏理想，甚至让人抬不起头来的事情。

事实却是，在商业这片波诡云谲的汪洋大海中，不存在永不沉没的“大船”，只存在永远的不确定性和永不沉没的企业家精神——

一方面，柯达、诺基亚这些曾经无比伟大的公司为何转型难?真是因为客户都能看到的市场趋势，它们却看不到吗?难在人心，难在平衡，难在壮士肯断其臂的创业者勇气。“大公司”真的就是“伟大的公司”吗?

另一方面，一些商业巨头重金打造的大项目，往往难以与小公司令人眼花缭乱的微创新相抗衡。我们看到的是，无数创业型的小公司保持着极强的战斗力，创造出令人始料不及的“小奇迹”。当一个资源紧缺的小公司老板牢牢抓住仅有的几根稻草，往往比兵强马壮的大公司职业经理人更能体现出企业家精神。

小即是大，快即是慢。在这个以“大”为美的时代谈“小公司”，也许显得有些不合时宜。不过更小，往往意味着更专业、更迅速、更精确、更细致、更耐心……以及，更容易照进现实的梦想。何不小而美?

“小”是一种价值观

翻开热门商业报纸和杂志，进入主流网站的财经频道，甚至徜徉在书店中，你会关注哪些公司?“世界500强”、“下一个王者”、“上市提速”…… 当人们被“中国商业急速秀”撩拨得心浮气躁的时候，尤其喜欢听到那些大者、强者和胜者的故事。

仿佛只有大，才是强，才称得上英雄、传奇，甚至史诗。然而，商业世界本该具有丰富多样的生存法则。在一个生态丛林中，该有参天大树也该有无名花草。做一家好的小公司，也可以成为另一种价值观。

特立独行者的“窄门”

耶稣说：“你们要走窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，去的人也多。引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”发生在中国乳业中的不同故事，是关于这句话的最好阐释。

从上个世纪九十年代起，少数几个大品牌几乎占据了国内所有的牛奶市场。然而，与国内大部分使用UHT高温灭菌的其他牛奶不同，一家名叫华夏畜牧的公司生产的万得妙牛奶，采用一种更古老，也更符合国际标准的巴氏灭菌法——能让牛奶的口感更加真实，同时极大程度地保留牛奶中的蛋白质含量。20年前，中国的城市居民几乎全部饮用巴氏奶。

显然，万得妙走了一条与蒙牛、伊利们不同的道路，但这个品牌只被少数特别在意牛奶质量的人所知。同时由于保鲜问题，它只能在北京和天津两个区域销售。自建牧场、采用更好的技术、更贵的饲料以及规模局限等带来的高昂成本，更曾使得这家企业一度陷入亏损。

2008年，三聚氰胺事件爆发，几大品牌纷纷陷入危机，但这却救了万得妙。随后，泰山投资宣布与一家欧洲乳品生产商共同向华夏畜牧投资4500万美元，因为其生产的牛奶足够优质。

迄今，华夏畜牧仍只有7000头奶牛，这与“痛定思痛”后动辄要养几十万头奶牛的蒙牛不可同日而语。相对于那些立志“做大”的企业，万得妙无疑选择了一道“窄门”。这条路走得慢，却更加踏实。

了不起的小公司

没有接受过电视或杂志的访问，从没做过什么广告宣传，店面狭小朴素，没有停车场，出售的商品只有两种，在这家只有30多名员工的小公司里，还雇佣了3名残障人士……中小企业的不利因素差不多都集中在了日本东京的一家街边糕点店“小竹”身上。尽管如此，从1969年至今40多年来，每天一大早顾客都会在小竹门前排起长队。

这家只有两个榻榻米大小的店面，却创造了超过3亿日元的年销售额。其中的原因十分简单，那就是“货真价实”：小竹的老板从父亲那里通过30多年的学习，保证了传统口味的延续。不受经济形势影响，不盲目追求流行趋势，力图保持品质。

我们曾经介绍过一家“离上市最近的打印店”——荣大快印。一个小小的打印店如何做到全国第一?普通的打印店很难知道一个证监会官员希望看到怎样的材料，但在荣大，店员从项目建议书到招股书制作，都有丰富的经验。更有甚者，客户在一些程序上的小疏漏，也会被打印员发现并指出。它垄断了全国90%的上市申报材料印刷市场，甚至被誉为中国资本市场的风向标：如果灯火通明，通宵达旦，则说明市场火热;反之，则情况不妙。

这些了不起的小公司，为我们展示了小公司安身立命的“专业精神”：不求公司做到多大，但求产品和服务做到最好，持之以恒，以致无人可以超越。

还有什么比利润更有价值

把公司做大固然可以挣到更多的钱，挣钱也是企业存在的主要目的。然而，这并不是唯一的理由。那些走“窄门”的特立独行者，通常规模不算太大，背后通常都站着一个有主张、有激情的创始人或领导者。对于他们来说，企业本身并非目的，经由企业实现的自我价值才是。他们不爱按照常理出牌，对成功有着自己的定义，绝不人云亦云。在这样的企业，商业活动通常带着一种很深厚的人文情怀，有着内在情感。

他们会这样问自己：“为什么不把公司卖掉以获取现金呢?”然后以此为出发点，再去找到一个现在成立、在今后的100年里也会成立的理由。即便是小公司，也可以很酷很炫。也正因为他们的存在，才让我们看到商业世界更加丰富多样、更加有情怀、有灵魂的一面。

小公司的伟大基因

他们满怀激情而且执着坚定;他们独具个性但对市场判断又极为敏锐;他们还懂得拒绝多元的诱惑，专心致志只做一个产品，或者是全力以赴地去经营一个项目;他们的名字就叫——小公司。这些，就是小公司以小博大、成为“小巨人”的伟大基因。

伟大的诞生总与梦想有关

自然界什么力量最强大?种子。商业上什么力量最强大?梦想。

翻开亨利·福特的自传，你会读到这样一段宣言：“我将为广大普通人生产汽车。任何一个有一份好工作的人都有可能买上一辆，并和他的家庭享受美好时光。”沃尔玛创立之初的首要诉求是“为社会底层的人节约每一分钱”;可口可乐的目标是做人们喝得起、买得到的美味饮料;而微软所做的，只是让每个人的桌上都可以摆上一台PC电脑。

当他们都还是小公司的时候，他们的目标可能并不是要改变世界，也没想过要惊天动地。要知道，把一件普普通通，但完全属于自己的事情做好，本身便已足够伟大。有梦想很重要，这是关于方向、执着、兴趣、坚持和专长的第一命题。

创业不是一天两天的事情，而是需要做很久的项目。在拿不到报酬的情况下，你仍然愿意每天干上十几个小时而不知疲倦吗?不为钱而做，小公司的创业梦想，往往更加坚韧。

创业者独特的市场眼光

关于福特的另一句名言是：“如果我问我的客户，他们要什么?他们的回答一定是：一匹更快的马。”假设福特先生当初是去与那些养马专业户展开角逐，结果会怎样?

在无数创业故事中我们看到，一个小公司所拥有的，仅是一部电话、一台电脑，或者一些其他不太费钱但是能使公司显得更成熟的设备。而创业者的主要精力，则放在思考市场上。这些人无一例外地拥有这样的特质：善于发现身边人群的需求，并利用自身优势创造出独特产品。

“我能做、我喜欢做、市场需要我做”，专注于独特而专业的产品。由于无力与巨头抗争，那些成功的小公司所做的事情，要么是发现蓝海，要么是在红海中寻找蓝海。而这不正是每个企业家最应该关注的话题吗?

最强手艺，最牛的员工

做出“全世界最小齿轮”的松浦元男的经验是，世界上存在可以进行的竞争和不可以进行的竞争。中小企业不应该在“价格、规模、品种”上争胜负，而应重视“技术、品质、财务”。其中，技术是第一位的竞争要素。

而在我们的经验中，成功小公司的创始人们几乎全是“技术达人”。对于小公司而言，市场与产品就是生命线，在这样的公司里，不存在满口管理理论，却对技术一窍不通的经营者。任何一个企业，最终都是靠产品说话。而把自己的产品做到最好，更加贴近市场，正是小公司们与大公司竞争的法宝。

公司越小，雇佣最合适的人才就越重要。另一方面，小公司能不能雇到最牛的员工?“高手在民间”。乾龙创投创始合伙人查立的求职建议是：“千万别看不起小公司，小公司中人人都可以是龙，大公司中人人都只能当虫。”小公司提供更大的发挥空间，往往更容易吸引那些特立独行的牛人们。

个性化管理渐成小公司标志

靠什么维持普通员工的创业热情?靠什么激发出技术人员的创意灵感?仅仅是靠薪酬制度?这是当前大多数企业都面临的共同难题。

灵活的管理制度开始逐渐为人们所重视。小公司成长性的特性要求管理更具灵活性，任何一家小公司都需要制订出适合自身特点和环境要求的管理制度和方法。因此，我们在许多小公司当中看到这样一些有趣的现象：不要求上下班打卡，不用统一着装，甚至连购买零食这样的活动也是由“一人一票投出来”的……管理就是管人心，小公司们拿不出激动人心的薪酬待遇，但人性化的管理能让创业激情更持久。

规范化管理和人性化管理并不矛盾。这就好比血和肉，也可以说是框架和内容，一座房子可以有钢结构的框架，那样会很坚固，但软装可以让房子变得浪漫和温馨，两者相互兼容。