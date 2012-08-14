创始人性格决定企业文化：Facebook是蚂蚁 Zynga是蚱蜢

据国外媒体报道，PandaWhale网站的联合创始人和CEO亚当 里夫金(Adam Rifkin)从未购买过Facebook或Zynga的股票，但他认为这两只股票的大幅跳水不可以一概而论。以下就是他的看法：

最近，Facebook和Zynga的股价就像坐过山车一样骤然暴跌。鉴于这两家公司是多年的合作伙伴，沮丧的投资者们往往会同时提及它们，比如他们会说“Facebook 和Zynga”怎么怎样。

这种“捆绑式”待遇掩盖了更深层的真相：Facebook 和Zynga在股市受挫的原因不仅大不相同，而且也充分反映了这两家公司创始人的战略眼光。所以，请不要理那些对它们进行“捆绑式”分析的言论，而是让我们看看《伊索寓言》中的教训，它对所有的创业公司创始人来说都十分重要。

Zynga是蚱蜢

Zynga就是《伊索寓言》中的蚱蜢：不仅自己玩，也试图拉别人一起来玩。Zynga业务的基础——即使在它可以完美运作的时候 —— 就是确保提供数量稳定的新游戏(往往是通过并购实现的)，通过在其他场所(主要是Facebook上)打广告来获得用户，然后激励用户把他们的朋友拉来一起玩(通过游戏内促销)。这一战略需要在并购、打广告，以及促销活动中投入大量资金，但Zynga的上市和“二次发行”似乎和充实公司库房的关系不是那么大。

蚱蜢只是想寻欢作乐，今年3月Zynga二次发行时 ，其创始人马克 平卡斯(Mark Pincus)和一些其他大股东出售公司股票，将大笔现钱装入自己的腰包;Zynga二次发行的目标其实就是在为几个现有股东提供“退出”(exit)的机会。有长期打算的人是不会大量出售股票的，但平卡斯就这么做了，他出售了手中15%的Zynga股票。

针对Zynga的一起诉讼称，该公司的高管在明知道那个季度公司财务表现十分糟糕的情况下仍然出售了大量股票。着眼于长期发展的管理层不会一次出售15%那么多的股票，而是会在多个年头里谨慎、少量、定期地出售股票，就像比尔 盖茨、拉里 埃利森、皮埃尔 奥米迪亚、拉里 佩奇和谢尔盖 布林做的那样。

Facebook是蚂蚁

Facebook则是《伊索寓言》中的蚂蚁，坚定不移地为寒冬存储资源，不去管哪个利益集团可能会遭受暂时损失(无论是佣金只有1%的投资银行家，还是买高了小散户)。马克 扎克伯格让这家公司上市的目的，是尽可能地为Facebook的库房吸入资金，而不是想自己赚个盆满钵满。

马克 平卡斯卖掉了 2亿美元的Zynga股票，3800万的Facebook股票。而马克 扎克伯格卖股票的钱只够勉强支付他的税单。在这样的情况下，你可以想想Facebook员工和Zynga员工对自家公司股票的表现有何种感觉。

蚂蚁为着一个更远大的目标而努力工作。马克 扎克伯格打心底里相信，Facebook的使命 ——让世界变得更加开放和连通 —— 是硅谷中最大最重要的使命。从我听说过的故事来看，如果扎克伯格的哪个朋友在二级市场上出售Facebook股票或是显得对该公司的长期使命缺乏信任，那么他们之间的友谊也会变淡。扎克伯格动机中的“救世主式激情”远远超过了大多数投资者所意识到的程度(记得大卫 芬奇拍的《社交网络》吗?)。而最伟大的科技公司往往就是像他那样“为使命而活着”的人创办和发展起来的。

创始人对公司文化的影响

相比之下，马克 平卡斯似乎远远更加沉迷于财富。他在黄金海岸购置了11500平方英尺的豪宅，价值1600万美元，而且他有多个居所。实际上平卡斯挥金如土已经好多年了，Zynga每年花在他个人安全上的费用就是137万美元，在所有上市公司中排名第三(前两名是洛克希德马丁和甲骨文公司)。最能体现平卡斯财迷心窍的一个举动，是他试图收回赠予公司长期忠诚员工的股份。这个想法如此大胆而自私，以至于一些创业者说，它可能对整个创业生态圈造成长期损害——如果早期员工想到自己的股票可能在公司上市数周内消失的话。

再看看马克 扎克伯格，他过得更像拉里 佩吉而不是拉里 埃利森。扎克伯格只在帕洛阿尔托有一个居所，离Facebook的总部非常近，骑自行车就可以到达。他的婚礼是在后院办的，客人不到100位，食物中包括大量玉米饼。对于他的蜜月，新闻报道的关注重点是他的“小气”(吃了40美元的晚餐没有给小费!在麦当劳吃午餐!)他过的生活，让他可以把精力集中在Facebook上。

马克 扎克伯格的目标是部署Facebook巨大的资金和人才，建设比他自己寿命更长的“社交基础实施”，就像在他之前的沃尔特 迪斯尼和史蒂夫 乔布斯一样。而平卡斯的前面麻烦重重，如果寒冬来袭，Zynga剩余的现金和资源耗尽，这家公司也就玩完了

创业者的价值观深深地烙印在了他们公司的DNA中。创始人的性格、态度和战略对企业文化影响至深，所以把“玩的文化”和“让世界变得更加开放和连通的文化”做个对比是非常有趣的。 Zynga就像蚂蚱，在好时光里尽情玩乐，而Facebook则像蚂蚁一样顽强奋斗，坚持不懈地迈向它所憧憬的美好未来。