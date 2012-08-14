【酷公司】乐淘创业4年2次转型 毕胜：要么死要么破局

毕胜
《电商参考》是新浪科技推出的一档关注电商行业焦点事件、焦点企业、焦点人物的栏目，希望通过对目前电商企业发展策略、管理模式以及发展方向的深度解读，探讨电商行业现状以及突破之路。
作为美亚娱乐董事，毕胜出席了美亚出品的电影《听风者》内部观影会。美亚董事局主席李国兴对状态很high的毕胜说，你不老老实实在百度呆着，跑出来做创业和投资，投资的公司好几个都很赚钱，自己做的公司却一直不赚钱。
“是不是说明你的投资眼光很好，但经营能力有问题？”李国兴问。“你大爷的。”毕胜回答，“这证明哥们愿意接受挑战，愿意克服这个最难的事情。”
从2008年7月乐淘网正式上线以来，似乎总是不那么顺利：总有个兴高采烈、满怀希望的开头，却总是在数月后发现问题调整方向。
比如最开始定位做玩具B2C，创业3个月就接近盈亏平衡，毕胜却发现中国父母宁愿给孩子报各种补习班，也不愿意花更多的钱买玩具，到了一个巨大的瓶颈就无法再增长。于是在乐淘上线半年之后，乐淘团队就开始重新做调研找方向，最终于2009年转型鞋类B2C。
让毕胜兴奋了一下的是，鞋城B2C上线一周的收入就超过玩具。当时被亚马逊收购的鞋类垂直B2C网站Zappos正是媒体谈论的焦点，他当时感觉这个方向是对的，因为第一鞋类容易标准化，仓储物流方面会相对较轻，另外乐淘采用的代销类模式，让其资金和压货情况都会比采买制要好。
据毕胜透露，到2011年上半年，从销售规模上乐淘做到垂直鞋类B2C的第一。但没有太久他就打起转型的主意，最核心原因是“不赚钱”。那段时间乐淘不断尝试授权的原创品牌，比如愤怒的小鸟鞋等等，最终于去年底，毕胜没忍住对外喊了一嗓子：电子商务就是个骗局！
市场对于“电商骗局”的激烈反应大家都已感受到，更为重要的是，这一观点让许多投资方开始重新审视电商行业，许多投资人开始一项一项算已经投资电商公司的成本、毛利等数据，发现“真的是不赚钱”，这番言论甚至影响了一些电商公司的IPO或者融资进程。
不过毕胜要澄清的是，他所强调的“电商是骗局”理论，指的是纯粹的垂直购销类B2C网站，原来大家认为线上做电商的成本能高于线下，这恰恰是个相反的结论，电商的成本高出线下20%-30%左右。
据毕胜计算，目前垂直购销类B2C电商公司成本=物流10%+仓储10%+反向物流3%+客服1%+技术4%+管理人员10%+市场推广10%+代收手续费2%+包装1%，算下来成本约为50%左右，而在整个电商行业，毛利能超过50%的品类非常少，在疯狂的价格战下，毛利就更为薄弱，平均能够达到10%就不错，这样净利就是-40%。
而就算忍着巨亏成为了行业的第一，也无法降低这些成本，等待着的依然是不赚钱的结局。
这也是毕胜决心转型的最大动力，乐淘今年6月推出5个鞋类自主品牌，拉开了转型自有品牌B2C的序幕。从因为“不懂”、跟随热潮做电商到两次转型，毕胜都是一副乐天派的摸样，他的逻辑是，看到前方是死路一条，转型就能够更有生存的希望，为什么要不开心呢？
“电子商务是个苦生意，我既然选择了这条路，要不我就死，要不我就破它的局，这是我的性格决定。”毕胜说。
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