性丑闻引行业口水战：百合网世纪佳缘互揭老底

据经济之声报道，13日，一条爆料“基金业高管借婚恋网骗色”的微博引发了国内两家最大的婚恋网站的口水战。百合网副总裁慕言转发微博并炮轰世纪佳缘“骗子横行”；随后冲突升级，世纪佳缘创始人龚海燕微博指责百合“虚假实名制和出卖用户信息”。截至记者发稿前，双方仍通过微博对事件“隔空喊话”。

世纪佳缘成立于2003年，2011年5月在纳斯达克上市；百合网成立于2005年，2011年12月实行“实名制”并做大量宣传。

双方冲突的导火索是8月11日“金融行业网”发布的一条微博：一位基金业高管通过世纪佳缘网站对上百名女性“骗色”，微博同时披露这名高管的供职单位、身份履历和照片等详细信息。

百合网副总裁慕言转发微博并评论说：佳缘也不容易，我们搞全面实名制后，众多骗子就只盯着佳缘了。

这引起了世纪佳缘创始人CEO龚海燕的不满，她在微博上指责百合：她在微博上指责百合用假实名制“欺骗媒体、消费者和投资人”，并把会员信息卖给线下婚介。此后双方开始互相揭老底、对骂。世纪佳缘公关部副总裁周忠孝告诉记者，导致双方交火的“骗色门”正在处理中。

周忠孝：男方家人也找我们了说是假信息，也有一些号称是受害者的女性朋友来找我们，说能提供证据。我们现在已经在对双方信息做整理，内部沟通看到底是什么情况。

对于双方的交火，百合网副总裁慕言说，转发微博并点评虽然是他个人行为。但内容言之有据。

慕言：这是我个人的表态，实名制之后，关于骗子不靠谱的投诉下降了70%多。我有朋友在广东的公安部门，从广东地区来讲，接到的有关百合网的报案很少，但其他的平台类网站报案数量并没有减少。

世纪佳缘方面则回应，哪家婚恋网站都有骗子，谁也别说谁。

周忠孝：这纯属瞎说。在各大论坛，我们看到世纪佳缘的信息，同时也看到百合网会员的各种被骗信息。慕言说的这个事，其实是五十步笑百步。

在微博中，世纪佳缘CEO龚海燕指责百合网将会员信息卖给婚介所，慕言说确实和一些线下机构有合作，但这是正常业务。

慕言：我们是和当地靠谱的婚介机构合作建立百合网服务中心，我们有自己非常严格的监控体系。本质上还是做一对一的红娘服务。

去年底百合网宣布“会员实名制”，没有实名认证的注册会员权限将被控制。周忠孝称，前一段对百合网登陆发现，一些交钱不认证的会员照样能够交友，因此这是“假实名制”。

慕言：前一段时间我们有技术上的漏洞，少量的非实名用户购买某种产品可以进行交友沟通，后来发现后把这个漏洞补上了。在此之前和之后，你可以调查，非实名用户是不能和他人沟通过的，即使你付费。

实名制一直是网络婚恋行业备受争议的命题，由于可能导致流量下降和影响盈利，目前除了百合网其他各家对此一直还在谨慎观望。经济之声观察员王思远的评论《婚恋网站骂战显露行业之痛：资本寒流和模式羁绊》。

王思远：世纪佳缘和百合网代表了目前国内婚恋网站的两大主流模式。

佳缘多年来实行用户自由注册，用庞大用户群吸引更多用户加入的滚雪球模式；虽然用户和收入增长快，但难免鱼龙混杂。

百合网强调细分高端市场。去年底推出强制实名制，把关了信息质量，从长远来看有利发展，但短期确实影响了用户规模和活跃度。

两种模式的博弈短时间内很难见分晓，因为婚恋网站作为细分服务领域，产品的竞争力体现在：用户规模、服务性价比和诚信度。但由于监管不足，最为关键的诚信度方面，除了各家公司的口水战，目前并没有公允的衡量标准。

这次两家企业多年恩怨再次爆发，背后实质是这一轮资本寒流在作祟。

剩男剩女增多让婚恋网站一度繁荣。但2007年至今，除了世纪佳缘，国内婚恋网站再没有上市融资的案例，很多中小公司陷入资本危机中。投资界不再青睐国内婚恋网站的主要原因是，认为行业很难出现百亿规模的大公司，新涉足者也很难通过资本来迅速崛起。

而随着社交网站、微博、信息分类等同样拥有大量用户基础和社交属性领域的染指婚恋交友，或打擦边球，也加剧了婚恋网站行业的焦躁情绪。

同电商等很多资本过于密集的领域一样，一场资本寒流，让“规则重铸”和“行业洗牌”成了摆在婚恋网站行业面前的羁绊。