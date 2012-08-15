【酷公司】Groupon上市后首度盈利：三季不及预期股价大跌

北京时间8月14日凌晨消息，Groupon今天发布了2012财年第二季度财报。报告显示，Groupon第二季度营收为5.683亿美元，比去年同期的3.926亿美元增长45%；归属于普通股股东的净利润为2840万美元，去年同期归属于普通股股东的净亏损为1.074亿美元。

Groupon第二季度业绩超出华尔街分析师预期，但第三季度业绩展望不及预期，帮助推动其盘后股价大跌14%。

在截至6月30日的这一财季，Groupon净利润为2840万美元，每股收益4美分，这一业绩好于去年同期。2011财年第二季度，Groupon净亏损为1.074亿美元，每股亏损35美分。不计入某些一次性项目(不按照美国通用会计准则)，Groupon第二季度净利润为5380万美元，每股收益8美分，这一业绩好于分析师此前预期。财经信息供应商FactSe调查显示，分析师平均预期Groupon第二季度调整后每股收益为3美分。

Groupon第二季度营收为5.683亿美元，比去年同期的3.926亿美元增长45%，不计入3240万美元的汇率变动影响为同比增长53%，这一业绩不及分析师此前预期。FactSe调查显示，分析师平均预期Groupon第二季度营收为5.784亿美元。Groupon第二季度直接营收为6540万美元，与上一季度的1920万美元相比大幅增长。Groupon第二季度北美营收同比增长66%。

Groupon第二季度毛收入为12.9亿美元，比去年同期的9.292亿美元增长38%。不计入7510万美元的汇率变动影响，Groupon第二季度毛收入比去年同期增长47%。

Groupon第二季度运营利润为4650万美元，去年同期运营亏损为1.010亿美元。Groupon第二季度运营利润中计入了2540万美元的非现金股权奖励相关支出以及并购相关支出，去年同期的运营亏损中计入了3870万美元的股权奖励支出。在这一季度中，汇率变动给Groupon的运营利润带来了20万美元的负面影响。

Groupon第二季度运营现金流为7530万美元，比去年同期的3900万美元增长93%；在截至6月30日的12个月时间里，Groupon的运营现金流为3.925亿美元。不按照美国通用会计准则，Groupon第二季度自由现金流为4860万美元；在截至6月30日的12个月时间里，Groupon的自由现金流为3.301亿美元，比截至2011年6月30日的12个月时间里的9640万美元增长243%。截至第二季度末，Groupon拥有12亿美元的现金和现金等价物，无长期负债。

Groupon第二季度业绩结果中计入了来自于非循环项目的3300万美元净收益，其中包括5600万美元的非运营收益，以及2300万美元的税收支出。截至2012年6月30日，Groupon的活跃用户人数为3800万人，比去年同期增长65%。在第二季度中，Groupon的独立商家数量连续第二个月超过10万家。在2012年7月，Groupon有近三分之一的北美交易都是通过移动设备完成的，比2011年7月增长35%以上。

Groupon预计，2012财年第三季度营收为5.8亿美元到6.2亿美元，比去年同期增长35%到44%，其中值不及分析师此前预期。汤森路透调查显示，FactSe平均预期Groupon第二季度营收为6.055亿美元。Groupon还预计，2012财年第三季度运营利润为1500万美元到3500万美元，2011年第三季度运营亏损为20万美元。Groupon作出预期的基础是这一季度中不进行重大的并购交易或投资，且汇率没有重大变动。

当日，Groupon股价在纳斯达克常规交易中上涨0.11美元，报收于7.55美元，涨幅为1.48%。在随后截至美国东部时间16:29(北京时间14日4:29日)为止的盘后交易中，Groupon股价下跌1.05美元，至6.55美元，跌幅为13.91%。过去52周，Groupon最高价为31.14美元，最低价为6.35美元。(唐风)