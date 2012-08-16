【酷公司】星空华文的“中国好生意”

很多电视台都有研发中心，都有节目评审会、模式选择机制。“从心里说，我很尊重这个流程，重视这个业务管理方式。但是真正做节目啊，我用鼻子就能闻出来，什么节目好，什么节目烂。”田明告诉记者。
这位星空华文传媒的年轻CEO，去年才接手这家公司，现在他正带着他的团队，在中国电视上创造着新的奇迹。
8月3日晚间，《中国好声音》继续以2.814%的收视率，领跑全国同时段节目收视，而广告商正源源不断地找上门来。担任节目主持的浙江卫视主持人华少，号称“开挂”口播广告，用不间歇的语速迅速念着广告商的名字，“连续60秒毫不喘气，”网友调侃华少简直就是“复读机”了。
目前每期《中国好声音》，仅广告收入就高达1600万元，田明也让“好声音”成为了自己的“好生意”。
“国际手段，中国表达”
很多人都看过《舞林大会》，看过《中国达人秀》，但很少有人知道，这些节目都是来自一家叫做星空华文的传媒公司。
两年前，原SMG(上海东方传媒集团)总裁黎瑞刚牵头组建华人文化产业投资基金，这个基金成立之后运作的第一个项目，就是收购了星空传媒53%的股份，并与新闻集团合资成立了星空华文传媒公司，下辖灿星制作(《中国好声音》的具体制作公司)。
2011年5月，原SMG副总裁田明被正式任命为星空华文传媒CEO，同时兼任灿星制作总裁。原SMG制作团队的部分核心人物也跟随田明进入星空传媒，从“体制内”走向了“体制外”。
此前作为SMG副总裁，田明全面负责东方卫视和SMG综艺业务板块的工作。他曾领导创办了《加油!好男儿》、《壹周立波秀》、《东方直播室》等节目，东方卫视的广告收入，在他就任一年后增长了一倍。
来到星空华文传媒之后，田明做的第一件事，就是对这家已经持续亏损的企业重新定位。他提出的“中国梦，让世界心动”这几个字，现在在星空卫视的台标旁边，每10秒钟就会出现一次。
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