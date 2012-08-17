沃尔玛收购1号店获批背后：电商总部落沪助力

历时近9个月的等待，全球零售业巨头沃尔玛收购国内电商企业1号店的大戏终于获得了商务部的首肯。

8月13日，商务部宣布“决定附加限制性条件批准沃尔玛公司收购纽海控股有限公司(下称”纽海控股“)33.6%股权经营者集中”，至此，沃尔玛通 过其全资子公司GEC 2 PTE. LTD。(下称“GEC 2”)对纽海控股的持股比例从17.7%增至51.3%，正式成为控股股东，并通过纽海控股取得对益实多1号店网上直销业务的控制权。

不过，此项收购仍需取得相关监管机构的批准并满足其他最终的交易条件。

沃尔玛在华实体商超形式的经营一直都有条不紊，然而电子商务新业态的发展却起色不大。1号店的成功控股或许将是沃尔玛在华电商变阵的关键节点。

一位接近沃尔玛及1号店管理层的知情人士向记者透露，卡了这么久的反垄断调查终于闯关成功，背后来自于多方的推动力，其中涉及上海市及浦东新区政 府、沃尔玛的积极推动。“7月22日，商务部副部长王超参观了沃尔玛在美国加州的电子商务总部，紧接着八月份这个反垄断通过的消息就公布了。”

获批的背后推力

沃尔玛自1996年正式进入中国，截至今年3月1日，已在全国140个城市开设了370家商场，实体店销售和开店速度总体稳中有升。

然而，近年电子商务在中国一二线发达城市的快速普及，让这家外资零售巨头真正意识到，其在美国本土业已实施的电子商务模式应当尽早面向中国，以免输在起跑线上。

洽谈控股京东商城告 吹之后，沃尔玛将砝码压在了以日化零售网上直销服务起家的1号店身上。2010年5月至次年5月，沃尔玛先后从平安方面取得1号店部分股份。去年11月 24日，沃尔玛及其全资子公司GEC 2与上海益实多电子商务有限公司等八方签订了《购股协议》，持股比例也从17.7%增加至51.3%。同年12月16日，商务部收到沃尔玛收购纽海控股 33.6%股权的经营者集中申报。

商务部在相关声明中指出，“在审查期间，商务部向申报方提出了此项集中可能产生的竞争问题。2012年7月3日，沃尔玛公司向商务部提交了解决竞争问题的最终承诺。经评估，商务部认为，该承诺能够减少此项集中对市场竞争可能产生的不利影响”。

最终，商务部在通过此次反垄断调查前向沃尔玛方面“约法三章”，即“纽海上海此次收购，仅限于利用自身网络平台直接从事商品销售的部分;纽海上海不得利用自身网络平台为其他交易方提供网络服务;沃尔玛公司不得通过VIE架构从事目前由益实多运营的增值电信业务”。

在此之间，沃尔玛与各级主管部门之间的沟通也十分频繁。根据前述知情人士透露，今年5月份，上海市委书记俞正声参观了1号店位于上海张江的总部;另 一方面，7月22日，商务部副部长王超前往参观了沃尔玛在美国加州的电子商务总部，此外沃尔玛中国有限公司政府关系总监高艳军也专门转移到了沃尔玛电子商 务团队，负责1号店和沃尔玛合作的事项，而此人也来自于商务部。

该知情人士进一步表示，去年年中沃尔玛中国和上海市政府签署了关于电子商务的框架协议，并将电子商务总部选择落户上海。这个电商部门是作为继沃尔玛 中国超市团队、沃尔玛全球采办团队之后第三个独立运作、直接向总部汇报的部门。区别于之前两部门总部都在深圳的情况，除却本身1号店在上海之外，沃尔玛进 入上海后，最早在2006年于上海浦东注册了第一家独立法人公司——沃尔玛华东百货有限公司，与上海颇有渊源，背后助力或也与此有关。

“之前由于两大总部设在深圳，开到全国各地都是以分支机构的形式，很多业务基本上不太受当地政府的欢迎，得到的支持也较少。”该人士指出。

整合正式启动

从一步步谋划控股1号店，到目前最终获得上级部门的有条件批准，沃尔玛电子商务团队与1号店的整合也正式进入实质性阶段。前述知情人士透露，沃尔玛 电子商务团队成立后，最初其实是希望在中国独立拿一个ICP备案资质，不然没办法在网上平台进行销售。“可能是外资背景的缘故，最终没有拿到。原计划是两 条腿走路，最后拿不到只能完全靠1号店发展电商。”

“融合前，沃尔玛电商团队大概有六七百人，而在反垄断过审前，电商团队相当于没活可干，无法参与1号店各个方面的工作。现在终于可以完全开展实质性工作了。”该人士指出。

作为被收购方，1号店方面公关部门向记者表示：“自2008年上线以来，1号店一直保持着高速增长。随着1号店与沃尔玛伙伴关系的深化，1号店将为更多的消费者创造更大的价值。”

沃尔玛中国公司事务部高级总监李玲向记者表示，沃尔玛致力于在中国发展电子商务业务。“我们非常看好1号店强有力的领导团队，并对此项投资感到满意”。而对于1号店创始高管或将离任的市场传言，双方均予以了否认。

“沃尔玛在中国的本土化做得还不是非常好，对中国市场的适应性还比较差。因此管理层还不会退出，即使1号店的人全部出来，沃尔玛也暂时没能力接手。”该知情人士分析认为。

谈及整合的方向，前述知情人士表示，双方合作不光是一锤子买卖。1号店在采购、供应链等技术上都能得到一些支持。比如沃尔玛和宝洁、联合利华是全球 合作伙伴，这样的优势条件1号店也可以享受到。“在运营方面也是一样，采购资源融合、供应链整合这样的资源注入1号店肯定会有，只是这个过程并不如想象中 简单，当中有一些技术上的困难。之前双方开会也一直在讨论，只是现在还没法实施。”