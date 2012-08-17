“苏东电商战”之最聪明、最受伤、最传说！

京东为何要挑此时对苏宁宣战?谁是真正赢家和输家?电商格局又将面临什么样的蝴蝶效应。三分钟为你解读这场战争的幕后。让你看透价格战，不再被“信息不对称”。

别提“价格战”这几个字哦，这几个字说出来你就外行了。

因为今天真正比价了的人都知道，很搞笑的是今天最投入降价的不是京东也不是苏宁……在型号差异和断货的掩护下，两位巨头今天进行的是一场宣传战、心理战、压力测试，以及客观上的联手“揭开家电零售新篇章”的开幕式，但是，价格战可真的算不上惨烈。

那么刘强东为何要主动对苏宁宣战?真的是对后者在京东 618 时参与围攻不满，以及如自己所说的被背后算计进而忍无可忍无需再忍?其实，当你不明真相的时候只要记住一点：“真相都是沉甸甸的，所以哪能漂在水面呢。”

业界公认刘强东是个利用社会化媒体的大师，他此前多次在微博上先放言、再辟谣;先退出、再原地满血复活，一再娴熟地引导了舆论和公众关注。而这一次 也是大获全胜，话说别的厂商即便真实要降价，还要去报纸上买版面打广告;而刘强东却往往只用一组微博，就能赢得诸多媒体比广告版贵得多的新闻版版面，而且 还是头条。据说很多做营销的大师都说他做 CEO 明显屈才了，圈内记者去年年底给他颁发的那座“金喷壶奖”，某种程度上真正体现了他超前的传播素养和技艺双修的公关实力。

那么，这场所谓的“价格战”到底有何而来，又将引发出什么蝴蝶效应?闲话不说，用三分钟为您解读下幕后的故事。

战争起因：资本无眠

这场战争的背后，是永不睡眠的资本。

刘强东在 8 月 13 日 23 点发微博称，“今晚，莫名其妙地兴奋”。当时，苏宁刚刚发布消息，首次面向社会公众发行 80 亿元的企业债券以筹集资金，明确指出要重点投入电商领域的竞争。而此前的 7 月，苏宁刚完成 47 亿元的定向增发，这样一来苏宁与京东的在战略层面的全面碰撞已经不可避免。

于是，刘强东立刻第二天的上午 10 点发布了针对苏宁主营业务——大家电的挑战书。

21 世纪经济报道资深记者周斌随后做出定量分析：苏宁电器在此前增发时，将大量股票作为抵押物质押给了三家担保公司。如果股价下跌到一定程度，担保公司会要求苏宁追加股票以保证担保物价值;否则，担保公司会强行出售被质押的股票。这是苏宁无法想象的灾难。

刘强东发动战争的意图至此非常清晰：对自身不到 20% 的大家电业务降价，逼迫该业务占比超过 60% 的苏宁应战;价格战导致投资者看空苏宁盈利前景，股价下跌;担保机构要求苏宁追加股票，否则平仓;无论哪种情况，都会造成苏宁资金链大出血。

这就是刘强东说，京东的资本方几乎都支持他打这场价格战的原因。因为真正的战场不在微博，不在电商圈，而在资本市场。不在资本层面阻击苏宁，这个传统零售巨头真的全身心跳入电商池塘，这对京东的业务和资本路径都是一个重大的影响。

一位投资人分析的最形象：原本电商领域今年已经是水到脖子口，大家都是脚不触底的挣扎求生，这时候苏宁这个大象又跳进池塘，京东不踩着苏宁奋力一搏，难道还等着被呛死吗?