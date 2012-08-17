【酷公司】大众点评“不差钱” 融资或为收购电商及团购企业

消息称，大众点评获得新一轮6,000万美元风投。我认为大众点评不缺钱，进行融资的目的可能是为了收购其他公司。原因很简单：目前中国电商和团购 行业存在很多亏钱、处境艰难甚至濒临破产的企业，大众点评能够以较低的价格进行收购。此外，大众点评现有的业务能够带来强大的现金流，去年曾融资1亿美 元，出资方包括红杉资本等，因此融资6,000万美元的看起来太少，也没必要。
新一轮风投中也出现了红杉资本的 身影，资金将用於移动应用、团购业务及新业务拓展。我认为大众点评可能使用资金开发移动互联网业务，毕竟距离上次融资已经一年半，大众点评可能确实缺钱。 不过，大众点评现有业务的现金流和获利良好，或许可以使用自有资金开发移动互联网业务。因此，我认为 这6,000万美元更 像是用於收购一家中等规模的电子商务或团购企业。
我上周曾说过，拉手网看似是个被收购目标。报导称，拉手网创始人可能出於投资者的压力，辞去了首席执行官职务。拉手网和很多同业一样，缺乏 现金，可能很快关门。此前上市计划搁浅，该公司也无法从投资者那里获得更多投资。窝窝团和团宝网也可能成为被收购目标。简而言之，估 值低的公司很多。我猜大众点评可能正在与潜在的收购目标谈判，也许未来一两个月就会宣布中等规模的收购。
一句话：大众点评获6,000万美元风投，未来一两个月可能收购一家团购企业。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|