【酷公司】大众点评“不差钱” 融资或为收购电商及团购企业

消息称，大众点评获得新一轮6,000万美元风投。我认为大众点评不缺钱，进行融资的目的可能是为了收购其他公司。原因很简单：目前中国电商和团购 行业存在很多亏钱、处境艰难甚至濒临破产的企业，大众点评能够以较低的价格进行收购。此外，大众点评现有的业务能够带来强大的现金流，去年曾融资1亿美 元，出资方包括红杉资本等，因此融资6,000万美元的看起来太少，也没必要。

新一轮风投中也出现了红杉资本的 身影，资金将用於移动应用、团购业务及新业务拓展。我认为大众点评可能使用资金开发移动互联网业务，毕竟距离上次融资已经一年半，大众点评可能确实缺钱。 不过，大众点评现有业务的现金流和获利良好，或许可以使用自有资金开发移动互联网业务。因此，我认为 这6,000万美元更 像是用於收购一家中等规模的电子商务或团购企业。

我上周曾说过，拉手网看似是个被收购目标。报导称，拉手网创始人可能出於投资者的压力，辞去了首席执行官职务。拉手网和很多同业一样，缺乏 现金，可能很快关门。此前上市计划搁浅，该公司也无法从投资者那里获得更多投资。窝窝团和团宝网也可能成为被收购目标。简而言之，估 值低的公司很多。我猜大众点评可能正在与潜在的收购目标谈判，也许未来一两个月就会宣布中等规模的收购。

一句话：大众点评获6,000万美元风投，未来一两个月可能收购一家团购企业。