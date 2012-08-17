【专稿】宅急送“联姻”GLS 试水欧洲快递服务

宅急送与英国皇家邮政集团旗下公司GLS合作推出欧洲快递服务

【中国企业家网】8月15日下午，英国皇家邮政集团召开发布会，宣布旗下的欧洲包裹业务提供商GLS公司将与宅急送合作推出中国到欧洲的快递服务——“欧洲商务包裹”。该服务针对的对象是对时效性要求较低的企业客户，和市场上同类服务相比，递送时间慢1-2天，但收费低30%左右。

英国皇家邮政集团国际董事总经理马克•汤姆森（Mark Thomson）表示，“中国是欧洲的重要贸易伙伴，我们也看到了中国至欧洲的包裹快递市场正在飞速增长。去年中国是欧洲的最大进口国，这为我们提供了一个重要的商机——将GLS在欧洲的运营体系与宅急送在中国的网络进行连接，为中国企业的欧洲出口业务提供更多便利。”

陈显宝则将与GLS的合作比作一场婚姻：“我们和GLS用两年时间谈恋爱，用了两年时间结婚，现在终于生下了儿子，也就是欧洲商务包裹。”

合作对双方的益处显而易见。英国皇家邮政集团由此进入了垂涎已久的中国市场，GLS国际董事总经理沙迪•奥索丹尼（Saadi Al-Soudani）表示：“我们很高兴宅急送能够成为我们在中国的全球合作伙伴。宅急送遍布中国城镇的网络和丰富经验与GLS在欧洲的专长相结合。”

而宅急送早在六七年前曾经试水海外市场，但铩羽而归。陈显宝表示，之前就从英国同行身上学到不少管理、流程方面的先进经验，现在通过与GLS的合作进入欧洲，这样进军国际的方式无疑更稳妥，风险更小一些。