【酷公司】小米员工人均创利80万 总销量仍难进前十

8月16日，北京798会场人头攒动，四周漆黑，只剩下舞台闪亮，场下摄像机严阵以待，还有黑压压的一片手机对着舞台狂拍，期间伴随着一阵阵的尖叫声。这不是明星的演唱会，而是小米手机的一场新闻发布会。

雷军站在舞台中央，用自己不标准的口音和与乔布斯极为神似的抑扬顿挫的语调和手势，在向米粉们自豪地宣布小米2的顶级配置。而粉丝们不时的鼓掌和起哄，也让这场发布会更像是偶像和粉丝的见面会。

当天，小米手机2正式发布，售价与一代同为1999元，将于今年10月发售。

2010年小米诞生，在过去的两年里，这家公司开创了互联网营销的楷模，利用粉丝经济和轻资产模式，逐渐赢得关注。这个有点“横空出世”的公司，尤 其是相比传统的手机制造商，无论是它的轻资产模式，没有工厂没有渠道；还是它的营销模式，靠互联网营销。小米都有那么点“邪门”，迄今为止300万部的手 机销量，增长速度惊人。

米聊PC版叫板微信

在米2的发布会上，新版米聊PC版也现身。PC版与MSN界面相似，比MSN界面减少了很多不必要的功能，更简洁明了。此前8月8日，小米正式对外宣布收购MSNLite团队。小米联合创始人黄江吉也曾明确表示2012年将是米聊发力的一年。

不过米聊遇到的对手太过强大。据易观国际的统计，今年一季度，移动IM注册用户市场份额，微信占据15.2%，米聊仅为1.8%。据腾讯公司公布的 截至2012年3月31日的第一季度财报，QQ服务活跃账户数已达到7.52亿，其中最高同时在线账户数达到1.67亿，而即便是米聊的直接对手——微 信，用户数也已经过亿。根据雷军在发布会上宣布称，米聊同时在线人数才刚刚超过100万人。

中国家电营销委员会副理事长洪仕斌表示，米聊对腾讯是自不量力，一个是小孩，另一个已是巨人。艾瑞移动互联网分析师王影对《投资者报》记者表示，移 动互联网产品的竞争不仅仅在于本身产品的质量，还有就是推广渠道、团队和资金的力量，腾讯的微信本身产品优势明显，再加上腾讯在PC以及移动的地位，米聊 还无法撼动微信的地位。

洪仕斌补充说，腾讯毕竟是抓住了用户，米聊对腾讯的影响是来自于多少人会用小米的手机。而从产品端入口，一旦产品端被更换，用户就可能都没了。

人均利润80万

2011年8月小米发布了世界上首款1.5GHz的智能手机，采用的是AndroidOSv2.3+MIUI的操作系统，售价1999元。而联想手机在其7个月后，2012年3月才推出自己首款双核1.5G手机乐PhoneK2，且标价为3299元。

配置超前，价钱“抄底”，小米手机超高性价比成为绝对的亮点。时隔一年之后，小米又推出了四核1.5G手机，仍然保持自己高性价比的卖点。

截至2012年6月中旬，小米给出的官方数据是销售手机300万部。据小米官方对《投资者报》记者透露，小米公司员工约为1500名，300万部销售收入共为59.22亿元，人均销售额约394.8万元。此前奇虎360董事长周鸿祎称每部小米手机利润为800元，雷军回应称才200元，此前媒体报道称至少400元，以400元每部来算，小米公司人均创造的利润也为80万元。

这对于传统的制造业都是无法想象的奇迹。没有一个公司能用这么小的体量去创造这么大的能量。

洪仕斌表示，小米手机做轻资产模式已经做到了极致，现在的大传播模式有利于像小米手机这种公司，而且创始人雷军的投资人和IT人的背景也让小米做这种模式能成功。小米现阶段应考虑将它的产品端进一步延伸，其次是应该从线上做到线下，比如像苹果一样建实体店。

没有实体店是软肋

目前，小米除了官网发售和通过运营商合作的渠道之外，没有在传统渠道发售，也没有小米的体验店。在小米初期，不走传统渠道而走这两种渠道销售为小米 节省了很大一部分营销成本。但迄今为止，小米仍然没有建立任何传统渠道。小米被业内认为是深度仿效苹果公司，但即使是苹果公司，也建立了实体店，让用户去 亲身体验。

另外，一年一款手机，对小米而言是不是最优的选择。苹果的产品研发和质量优势并不是能够普遍被学习的，苹果的战术对大多数不具备实力的公司来说，仍然是难以效仿的。

洪仕斌表示，它应该跟苹果一样建立一些实体店，中国的消费者还是以眼见为实，还是希望体验。

广东省现代信息服务协会副会长孙政权称，虽然现在很多企业模仿小米手机，但无法与小米竞争，因为商业模式不相同，无法实现小米对整个渠道和产业链的控制。但小米需要尽快与各大运营商等大的合作伙伴合作，将先发优势保持下去，从而保持行业第一的位置。

300万部对小米来说的确是个可喜的成绩，但据赛诺6月的一份报告显示，国内手机市场前3名分别是三星、联想和华为，小米并未进入TOP10的名单里。

此外，随着小米手机销售量的增长，这也意味着工艺质量的问题会越来越突出。从米1初期的高投诉率到此后用户的一些反馈，小米的手机质量不是太令人满意。

消费电子分析师梁振鹏对《投资者报》记者表示，小米手机销量没有进入中国手机销量前10名，增长速度虽然不错，但现在的问题是产品线太少，还有就是随着竞争者越来越多，性价比优势逐渐弱化的时候。当务之急是将手机工艺的控制和提升放到核心的位置。