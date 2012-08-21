【酷公司】周边游：带你发现城市周围的别样风景

周边游旅行网CEO孙瑶

【TechWeb报道】8月9日消息，对于在城市中生活和工作的人来说，长途旅行的机会并不常有，因为这是一件需要较大时间成本、资金成本和体力成本的事情。更重要的是，在付出这么多的成本之后，得到的却并不一定是美好的结果。

相比之下，短途旅行，特别是周边游，成本较为低廉，而且时间上也更为灵活，因此也就成了都市人释放自己、亲近自然的最佳选择。

尤其在城市私家车保有量不断上升的趋势之下，自驾逐渐成为周边游人群最主要的出行方式，这一选择不仅从很大程度上降低了周边游的时间成本，而且符合周边游多为群体出游的特点。

周边游旅行网做的事情，就是为这些选择周边游的自驾人群提供详细的线路以及与景点相关的一切信息和服务，例如，景区是否有停车场、在哪里吃饭住宿、 酒店里有什么娱乐设施。用创始人孙瑶的话来说，周边游旅行网做的事情就是“卖玩法”，帮用户选择好玩的地方，并且帮助用户解决吃住行。

目前网站上主要提供三类产品，自驾游，度假村和门票。

周边游旅行网（TechWeb配图）

干过IT 站过柜台

孙瑶是一个喜欢折腾的人，在IT领域干过市场销售，开过三年零售店，然后又去斯坦福读MBA。现在他不仅把自己的时间和精力都投入到周边游项目中，更是把卖房子的钱也全部押上。

周边游的诞生，最初是源自孙瑶自身的需求。“每次旅行之前的准备工作很让人头疼。作为活动的组织者，选择线路和景点是一件很费工夫的事情。网上的信息通常比较分散不够详细，而且搜索难度也较大。”

虽然一些本地旅行社、线上社区和线下活动团体都提供了部分周边景点信息，但是数量非常有限。而大的旅游网站主推的产品主要是针对外地游客定制，此外，从收入层面来看，这些网站也并不愿意花费过多的人力和财力来开发赢利点较少周边游线路。

“这个产品属于脏活、累活，很多人看不上，但是我觉得市场需求还是很大，所以决定出来做这件事情。”

目前周边游旅行网覆盖了五个城市，北京、上海、三亚、广州以及成都，共有2500多个产品。北京地区的产品数量为1200个，其中约50个产品是周边游产品经理团队开发的精品线路。

周边游旅行网（TechWeb配图）

1个月考察75家温泉

周边游产品经理团队与大多数互联网公司的产品经理团队不同，他们负责对城市周边好玩的地方进行研究，将出行过程中可能遇到的问题和一切旅游相关的信息收集起来，制作成自驾套餐供用户选择。“去年我们就花了1个月，把北京、天津、河北的75家温泉全都去了一遍。”

孙瑶说，周边游的宗旨就是把大家不熟悉但是好玩的地方都挑选出来，热门产品并不是周边游关注的重点。

“另外，我们跟其他旅游网站不太一样的地方在于信息的全面性，例如很多旅游网站上，有关度假村的信息只有价格和一张房型照片，而我们的度假村信息中有吃饭的照片，娱乐场所的照片，线路的照片等等。目前北京周边所有度假村都与我们签订了合作协议。”

周边游旅行网现在还处于第一阶段，以盈利性产品为主，第二阶段则会增加更为全面的信息资讯类的服务，将用户需要的吃喝玩乐的信息都放到平台上。

“我们想要解决两个问题，一个是去哪儿玩，一个是怎么玩。我们极力避免成为一个工具，而是想带着用户一起旅游。”

移动端产品10月上线

据孙瑶透露，周边游移动端的产品预计将会在10月份上线，应用将主要结合地图数据为用户提供定位和信息服务。

“现在大多数应用提供的信息主要是针对城区，郊区的很多信息并不准确，甚至是没有。而周边游的产品经理天天都会在这些郊区调研，所以我们的信息是最准确的，也是最及时的。只要手机有信号，我们就能给用户推荐吃饭的地方，玩的地方。”

据了解，周边游从去年6月18日上线至今，销售总额已达300万，利润率约20%。目前已经完成了天使轮融资。

孙瑶推荐的周边游景点：

适合人群：20-30岁的年轻人

适合时间：夏季

1.灵山木屋

2.凤凰山庄

3.喇叭沟门