刘强东被传后院起火？京东苏宁大家电价格回升

“据可靠消息，京东上轮某一家大PE已经退出投资，仅将本金拿回。”而且，商家缺货率也有明显下降，从前几天缺货率高达30%左右，现在不到10%。刘强东删除全线促销微博。

昨天，消费者并没有等来京东商城在上周五透露的将价格战引到全品类的动作。同时，记者从网易有道购物助手获悉，京东、苏宁易购的大家电价格已逐步向价格战之前回归，这是否预示着价格战要“熄火”了？

刘强东“后院起火”？

北京晨报记者昨天注意到，京东商城CEO刘强东突然删除了在8月17日的一条微博。该微博内容是：我们的股东高龄资本的老板特意从美国打来电话，并建议价格战引到全品类，周一推出。对于此次爽约，截至记者发稿时，京东方面未给予相关回应。

原本热热闹闹的价格战，由于刘强东的缺席，热度骤然下降。记者从刘强东的微博上发现，截至昨晚六点多，此前一天可以发40多条微博的刘强东，一反常 态地一条微博未发，并删除了此前准备周一推出全线价格战的微博。同时，一直与京东“对着干”的当当网CEO李国庆也闭口不谈价格战了。

对于刘强东突然“哑口”，业内议论纷纷。微博上爆料，刘强东已“后院起火”——“据可靠消息，京东上轮某一家大PE已经退出投资，仅将本金拿回。”对此，京东商城公关人员表示：“假消息！”并拒绝评论更多内容。

价格回升流量下降

而从第三方提供的数据看，无论是价格还是流量，似乎都预示着价格战已接近尾声。昨日是价格战的第五天，据网易有道的统计，京东和苏宁易购重合的大家 电价格正在逐步回升，京东均价由8月15日的3450元，升到了8月19日的3614元，而苏宁易购也由3423元升到了3499元。而从流量上看，京东 商城流量基本下降到价格战前。相比之下，苏宁易购流量已经登上一个新的台阶，暂时没有回落到8月14日的水平。

而根据比价网站一淘网的数据显示，最近商家的缺货率也有明显下降。记者访问一淘榜单中的各款热销产品发现，前几天缺货率高达30%左右的大家电产品 在本周已经得到明显改善，在20日的热销商品榜单中，记者只发现有少数几件商品处于缺货状态，也没了三家同时缺货的现象，整体缺货率不到10%。

对此，一位家电卖场的工作人员对记者表示：“大部分家电厂商其实都不愿意参与这次价格战，在价格战最激烈的那一天，业务员都被要求出去晒太阳，不许卖货。”据该工作人员说，上周他接待了数位遭遇缺货的愤怒消费者。

价格情报员未现身

另外，传说中的价格情报员昨天并未如约现身。京东上周表示要派数千名价格情报员到国美、苏宁门店比价，而昨天是第一天，为此，苏宁特意派出内部工作人员驻点进行观察。不过，苏宁表示，盯守了一天，也未见到身穿京东情报服装的人员，甚至是疑似人员也没发现。

对此，京东方面对媒体回应称，实际上他们已向苏宁联想桥门店派了4个人，但是穿的是便装，因为制服没有赶制完成。