【酷公司】中国最赚钱的11家移动游戏公司

今年以来EA的股票去已经下跌了三成以上，如今正传出将被私募基金收购的传闻，被老东家威望迪有意出售的暴雪甚至有过被腾讯收购的传闻。

2012年第二季度，美国消费者在游戏方面的支出同比大跌16%，自去年11月开始，美国视频游戏零售收入就一直处于下滑状态，今年7月份的数据同比跌幅超过20%。

与传统游戏面对的困境形成鲜明对比的是移动游戏如今如火如荼的发展势头，在近日公布的30家最能赚钱的中国移动互联公司名单中，专注于移动游戏的公司竟然占去了其中的11个席位。

失败者的教训已经足够我们吸取和总结，那么，这些真正的成功者身上又有哪些经验值得我们借鉴呢?

选择合适时机转型？

银汉科技成立于2001年，但是很早就已经将注意力投入到手机游戏方面，同时，他们也是国内最早选择和腾讯选择在手机游戏合作的公司之一，并且顺应市场潮流将战略方向转移到在线网游、MMORPG等移动游戏类型，现在其游戏注册用户超过1000万，2011年收入突破5000万人民币。

像掌上明珠、拉阔游戏这样成立于世纪初甚至上世纪90年代的公司都是这样成功转型的范例，他们都经历了WAP、JAVA游戏时代的成功，如今则投身于智能手机游戏开发并继续延续了往日的辉煌。

确立自己明确的用户目标和市场定位

木瓜移动拥有超过6000万游戏用户，但其中近七成来自欧美地区，国内用户只占了五分之一的比例，它一开始就选择了主攻欧美市场的发展方向，受惠于欧美旺盛的智能手机和成熟的游戏付费体制，该公司2011年的收入超过了5000万人民币。

与木瓜形成鲜明对比的辉悦天成，该公司成立时正值App Store逐渐成熟兴盛以及随后几年内由iPhone和Android平台所引领的智能手机风潮，但是，这家公司却依旧将战略发展重点放到了WAP游戏开发上，2011年，它在这个看起来并不高端的领域获得了1亿人民币以上的收入。

这两家公司给我们的最大启示是，只有不盲目追随市场潮流，根据自身的特点和优势制定具有针对性的发展策略，才能真正赢得用户和市场。

选择强有力的合作伙伴

Haypi本来是一家成立于美国的手机游戏公司，他们推出的《Haypi Kingdom》在海外获得了空前的成功，但通过腾讯和代理合作，在刚进入国内不久后也取得了不小的反响。中国手游、当乐网都通过以不同方式和《愤怒的小鸟》合作的途径来提升自己的影响力和用户数量。

在这些公司的投资人中，我们还看到了启明、软银、IDG等知名的创投基金,他们在提供资本的同时还提供了不少的市场运作经验和发展方向的意见,而在此之外,这些创投基金所拥有的资源和平台也为这些公司的发展提供了不少的优势。

不论是市场合作还是投资方，乃至对平台(iOS、Android)的选择，都意味着一种全方面的考虑，而衡量的主要指标就是，有一个相对具有更强实力和影响力的伙伴永远是利大于弊的。

这11家公司中，有的从功能手机时代就开始淘金并随着智能手机的热潮成功转型，有的则顺应移动化浪潮刚刚成立就在市场上崭露头角。

有人继续在WAP领域耕耘并得到丰厚回报，有人立足海外市场从中赚得盆满钵溢;有的只是充当一个简单的游戏平台却依旧能够获得巨大的流量，有的凭借自己的制作的游戏获得用户的认可。

有的已经在移动游戏市场上经历10年以上的风风雨雨，而有的公司不过是去年才刚刚进入这块领域的新丁;有的已经在国内的创业板块上市，有的已经拿到来自知名风投机构千万美元级别的融资。

自身开发实力和创新有限、平台建设缓慢、游戏同质化严重、抄袭、剽窃现象，尽管这些公司或多或少存在着这样或那样的问题。但是他们的成功经验不仅对那些正在从事手机游戏开发的业者有着启示，对那些从事其他行业的创业者同样有着不小的意义。

11家游戏公司名单：

Haypi

T4GAME呈天游

当乐网

辉悦天成

拉阔游戏

木瓜移动

顽石互动

银汉科技

中国手游娱乐集团

掌趣科技

掌上明珠