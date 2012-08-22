京东或做好“两手抓”：推进IPO并寻求下一轮融资

京东商城、苏宁易购掀起的电子商务价格战已持续了一周，但消费者似乎并没有感受到明显的降幅让利。昨天，京东商城招募的价格情报员将进驻“国美”、“苏宁”实体店，用京东CEO刘强东的话说，“希望苏宁不要阻扰”。而国美电器给出的回应是，“免费提供情报员午餐，并奉送国美工作服”。

苏宁北京市场部相关负责人也表示，对价格情报员“司空见惯”了，以往进行大型促销活动，都会有竞争对手的情报员来打探价格力度、客流量等情况。只要这些价格情报员不影响卖场正常销售秩序，“我们是欢迎的。”

针锋相对的语言，看似剑拔弩张，但在商务部电子商务咨询专家洪涛看来，作秀的成分很大。所谓的“价格情报员”，洪涛认为，情报员就是去一个企业去收集相应的信息，这种信息中作为自己企业在参与竞争中的价格采集、价格确认的一种依据。不公开隐蔽的去，会避免一些不必要的冲突。

来自比价搜索平台一淘网的监测显示：京东、苏宁降价商品的比重不到10%，降价商品最多的国美电器，也只有不到20%的商品参加，而三家企业的价格下降幅度也只有10%。

而京东商城高级副总裁吴声坚称，用户是这次价格竞争的唯一胜利者。但实际情况并非如此，促销商品有价无货，服务器登陆不上，集中付款的高峰期后，还不知道接下来的配送工作能否一切顺利。洪涛认为，老百姓没有从价格战中获得好处。

财经评论员叶檀也认为，控制成本，追逐利润，是企业不会丢弃的生存法则。

洪涛表示，电商体系包括网上交易、电子支付和物流配送，这三个是一个有机的整体。也就是说，它不仅仅是网上交易而已，还有一个快递结算，还有物配。如果不能高效地送到消费者手中的话，那对消费者来讲，他所得到的是空的。

“现在当当已经出现巨量的亏损，国美现在由于网上的竞争，导致国美的亏损，京东连续8年的亏损，现在还要继续打下去。这样打下去的结果，电子商务企业没有在竞争中规模得到扩大，只不过是得到了流量，流量是一个虚的东西。”洪涛说。

或是IPO前哨战

8月17日，京东商城老对手当当网官方微博发布《十问京东》，其中提到，京东2010、2011和今年预计的销售额分别是86亿元、209亿元和470亿元，这3年的利润率是-5%、-6%、-8%，也就是这3年亏4.5亿元、13亿元和38亿元。

业内人士分析，现在京东可能做好了两手准备：一边推进IPO，一边寻求下一轮融资。“投了三轮，PE们都还没有看到回报希望，并且进退两难。京东还在亏损，并受到苏宁、国美的挤压越来越严重，再跟投的话，PE们没有信心;退出现在又没有时机。”

今年5月底，京东更邀请数家机构分析师出席IPO前的沟通推介会。据知情人透露，此次京东IPO拟邀请的承销商包括高盛、美林、JP摩根、UBS和中金5家券商。

“京东商城IPO的确是我们在做，此项目已较为成熟，将据市场情况安排于美国上市。”17日，上述外资投行人士说。有消息称，京东IPO9月将在美国上市。“京东IPO今年内难以成行，因为面临多方阻力。目前，面临的最大难题是如何让海外投资者认可京东的价值。”上述投行人士坦言。巧合的是，2012年6月，IPO计划即将出征时，京东“空前”的价格战策划成行。