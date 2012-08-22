传达芙妮裁员或告别电商 企业回应系架构调整

鞋企达芙妮国际控股有限公司近日上演了一起“裁员风波”，有内部员工爆料称，达芙妮在上海总部大刀阔斧地裁员近300员工，电商部门三大主管皆不幸被裁，此举被不少业内人士解读为达芙妮放弃电商的信号。

然而，达芙妮方面昨日回应称，此次裁员系“组织结构优化”所需，全国近4万员工中仅裁员290人，占员工总数的0.7%。而电商部门新任主管三个月前已经到位，未来或将对电商运营战略进行调整，但绝对不会放弃该项业务。

员工爆料称上海裁员300人

“达芙妮内部员工爆料称，8月10日，上海总部已有几十名员工离开，其中不乏在达芙妮工作三年以上的老员工。”昨日下午，某网络媒体报道达芙妮身陷“裁员风波”引发多方关注。该报道称，此轮裁员涉及多个部门，其中，电商部门最受影响。

有达芙妮内部员工透露，该部门的商品总监、供应链主管以及销售主管同时被裁，“整个电商部门就被架空了，根本没有办法再运营下去了，老板可能不再想做电商这件事了。”

据该媒体报道，达芙妮目前正在进行大规模裁员，计划于近期将上海总部员工裁100人，工厂员工裁200人。

裁员人数仅占总员工0.7%

昨日下午，记者几经辗转联系到了达芙妮总部公关部总监黄英哲。对于此轮“裁员”，黄英哲透露，集团近日确实在进行内部人力资源的优化，但全国离职员工数总共290人，占4万员工总数的0.7%，而上海总部的离职员工近三十多人，“公司并没有严格限定离职人员的级别，而是按照每个部门、每个岗位的能效需求，进行相应的组织结构优化，使人员配置更为精简、高效与合理。”

黄英哲回应称，此轮人员调整主要与高企的成本以及严峻的经济环境有关。达芙妮方面表示，自2011年下半年以来，随着中国乃至全球经济形势的下滑，零售业遭遇了前所未有的考验，根据国家统计局数据，2012年上半年社会消费品零售总额增长率为14.4%，相较去年同期的16.8%，增速有所放缓。此外，劳动力、租金上涨等客观因素亦使企业面临巨大的成本压力。

记者查阅达芙妮今年上半年业绩公告发现，达芙妮集团旗下两大核心品牌达芙妮与鞋柜的经营利润率从去年的19.6%下降至16.8%，而集团净利润率也从11.2%下降至9.5%，经营状况不如往年。