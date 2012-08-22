【专稿】91深耕平台战略 2012预收3亿

【中国企业家网】91无线副总裁何云鹏（Tony ho）在接受《中国企业家》采访时，提及最多的词是“平台”。作为网龙（0777.HK）上市后孵化发展出的一项重要业务，91无线已经发展成为国内最大的手机应用分发平台。

2007年底，网龙收购了一款名为91手机助手的手机软件管理工具，它可以对多种型号的智能手机进行软件管理，包括软件安装、文件管理等功能，在塞班操作系统占主导的时代一炮而红。随后，网龙组建了无线事业部，创办安卓网，一直到现在成为国内最大的Android社区之一。后来在安卓网的基础上，网龙又推出了自己的手机应用商店—安卓市场。

2011年，网龙对无线业务进行了大规模资本重组，于当年4月成立了博远无线公司。至此网龙的无线业务正式拆分，作为独立运营公司的博远无线整合了网龙所有的无线产品，形成了以91手机助手以及安卓市场为核心的应用分发网络加上多个内容中心的立体化战略。

在产品上，91无线已经形成了自己的系列——91手机助手、91熊猫看书、91熊猫桌面、安卓市场、熊猫影音等91系列以及熊猫系列的自主研发应用产品。除了这些应用以及网站之外，自己开发了多款手机游戏，包括91农场、91牧场、弹指三国等；在行业上，无论是电商、音乐还是阅读，博远无线都有所涉猎。不过，目前91无线平台上绝大多数产品来自于合作伙伴已经超过有20万款。

“那为什么我们要做开放平台呢？就比如说玩家找游戏，如果每一个游戏都是我们自己研发，我们也不可能同时做那么多，所以我们就搭了一个舞台，让所有的伙伴进来，通过我们的渠道来进行分发与联合运营。” 何云鹏（Tony ho）表示。

91移动开放平台战略的参考苹果的APP Store，跟合作伙伴采用7：3的模式对收益进行分成，70%给了游戏供应商。而在这个背后，91无线开始着手为广大供应商提供服务，提供很多开发者需要的帮助，如统一账号登录、统一支付、以及在测试、推广上的帮助。

91无线预计2012全年收入将达到创纪录的3亿元，其中50%将来自传统的广告收益，而另外50%来自于各种软件带来的收益（含分成收益）。

与互联网任何一个领域一样，在游戏软件分销方面，国内也存在着三足鼎立的态势。腾讯、360和91竞争愈发激烈。

因此，何云鹏认为在短期内，91无线与上述两者还是合作大于竞争。“希望成为平台的公司现在都是在‘抢入口’，用自己的资源来获得优势，像91无线更偏向后端，应用端来实现，每家公司都有自己的资源，每家公司的卡位，最后能否完成还有待观察。但要成为平台，没有流量就没有入口，没有忠实的流量，平台同样没有机会。”

2011年12月份91无线完成B轮2000万美元融资，通过A轮、B轮融资，91无线的融资额已经超过3800万美元。在谈及未来上市计划时，何云鹏（Tony ho）认为91无线上市的市值将超过网龙07年上市时的市值10亿美元。但对于具体上市时间，何云鹏（Tony ho）并没有透露。