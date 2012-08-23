【酷公司】小米2代，迟到的诱惑

小米手机2代

三星 GALAXYSⅢ

HTC ONEX

ZOPO200

业界质疑：10月份才正式上市，能否保住四核卖1999元的优势?

8月16日，北京798艺术区。在接近两个小时的小米手机发布会上，除了零星的视频播放外，主讲人雷军(小米科技董事长)仅有1分50秒左右的空闲时间，这同时也是唯一一段有嘉宾登台的时间——— 高通公司高级副总裁兼大中华区总裁王翔被请上台，介绍了小米手机2代内置的4核1.5G处理器，高通APQ8064。

为什么8月发布的小米手机2代9月中旬才有工程机预订，10月才正式上市?这也是有原因的。如果在你的购机计划中有一台四核产品，且小米手机2代也在考虑范围之内，便有必要去了解这些背后的故事，读懂以下三个问题。

性能怪兽，为何不尽快开卖?

雷军没有夸大其辞，小米手机2代确实可用“性能怪兽”形容，其核心就是高通APQ8064处理器。在各种跑分软件上的成组也确实远超三星GALAXYSⅢ所用的Exynos4212、HTCONEX采用的Tegra3四核处理器。

然而值得注意的是，GALAXYSⅢ全球已销售超过1000万台，且这款芯片还供给了包括魅族、联想之内的国产手机。作为全球最早的一款四核手机，HTCONEX也已销售了很长一段时间。

这证明了Exynos4212和T egra3这两款四核处理器已能实现大量出货，但APQ8064则不然。据了解，正因为该款芯片尚未能实现大规模量产，小米手机2代要在9月中旬才能接受首批工程机预订，10月才能正式上市销售。

期货模式，你等还是不等?

回看一年前亮相的小米1代，也是先公布配置，再慢慢走向量产。如今雷军“故伎重演”，业界则花了365天悟出个形容词来———期货模式。即一款手机里的零部件(主要是处理器)尚未能实现大规模量产，还只是“期货”状态，品牌商便抢先发布产品，目的是争得先手，让消费者“持币待购”。

这种模式在业内并非秘密，也已被一些其他品牌所采用。例如今年上半年魅族提前两个月左右披露将发布四核版M X，甚至公布了处理器型号;华为的四核版A scendD赚了好几个月的眼球，却仍未走上货架;联想在小米手机2代亮相的第二天就发布了自己的四核机型，没有价格，也没有上市时间。

业界认为，小米2代如果至少一个季度后上市，到时其他四核手机价格也都能降至该机1999元的水平，小米的核心优势可能损失殆尽。

新面孔

ZOPO手机，与小米手机错位抢市

与小米手机相比，卓普(ZOPO)手机拥有辉煌的历史，它曾是深圳华强北卖得最好的智能机。随着山寨机群起杀入智能机市场，卓普觉得是开始打造自有品牌的时候了。8月19日，卓普番禺旗舰店开业，卓普携旗下数款机型入市。

卓普市场总监安佳栋告诉南都记者，小米手机主攻“发烧级硬件”，ZOPO不与小米手机“硬碰硬”，面向25-35岁的白领阶层，力推个性化产品，以 “极致视觉体验”、“视觉专家”的产品定位，作为卓普手机的个性化方向，从国内首款裸眼3D智能机到H D级别的高清大屏，再到国内首款5 .3大屏双核智能机，都与小米手机展开差异化竞争。“ZOPO手机屏采用夏普面板，4英寸大小尺寸的，每块比小米用的LG面板贵约0 .3美元。”

在演示现场，记者看见裸眼3D手机可通过HDMI高清接口直接接驳到投影仪上，无限扩大视觉冲击力。“卓普销售模式为线上商城+线下体验店。”安佳栋说，公司今年在全国布局近100家实体店。

记者手记

近距离接触小米手机2代

南都记者8月16日亲历小米发布会现场，并在此后简单使用了小米手机2代。从外观看，该机相比前作的确有不小的提升。首先是机身三围为 126×62×10.2毫米，比1代略小，但由于引入了窄边框设计，屏幕更大，从4.0英寸升级到了4.3英寸，像素从WVGA(480×800像素)提 升到720P(1280×720像素)。

操作系统基于Android4 .1开发的新版MIUI系统，支持自由桌面，用户可以将普通排列的程序图标转化为各种场景效果。核心硬件高通四核处理器搭配2G B内存，效果体验流畅。