懒得淘：礼品电商的社交化未来

这个世界对懒人越来越宽容，而且还通过各种各样的方式为懒人们提供便捷。懒得爬楼，可以去坐电梯，懒得逛街，可以去淘宝，而当你懒得从庞大的商品信息中去挑选中意的礼品时，又有这样一家网站为你排忧解难--你只需要选择送礼对象的性别，年龄，与自己的关系，花费预算，礼品风格等，网站就会为你推荐最合适的礼品。不仅如此，这家网站还有一个非常有趣的名字--懒得淘。

清华博士创业

懒得淘的创始人是清华毕业的博士庞一。

见到庞一的时候，她正在忙着给公司搬家，下个月拥有10多名员工的懒得淘将要入驻清华大学中的LOFT式文化创意中心。

这与庞一的背景不无关系。据庞一介绍，懒得淘的另一位创始人也是来自清华大学的一名教授。

庞一形容自己是一个追随内心感觉的人，但是从懒得淘这个项目上，体现出的更多是她理性的一面。

“尽管懒得淘现在的产品思路看上去挺简单，但是其背后的逻辑却并不简单，例如消费模式是怎样的，这样的模式适合什么品类的产品，这样的产品应该以什么样的风格呈现给用户等，对于以上每一个问题，我们都有很深的思考。”

简化挑选礼品的过程

据公开资料显示，中国礼品市场规模不可小觑，去年市场规模达近8000亿元。其中个体的年礼品需求近5000亿元，团体的年礼品需求约为2600亿元。

而懒得淘试图解决的正是用户挑选礼品时面临的问题，并且通过简化选择礼品的过程，更好地刺激用户消费。

从用户层面来看，懒得淘主要有三类用户，一类是普通用户，一类是礼品顾问，另一类是商家。其中礼品顾问又是普通用户的一种角色转换—即当普通用户为其他人提供礼品建议时，他的身份就成为了礼品顾问。

据庞一介绍，目前懒得淘并未与商家达成直接交流或合作。但是当礼品顾问的建议被采纳并达成交易之后，懒得淘可以获得商家提供的佣金，而礼品顾问也可以获得网站提供的部分回报。从现在的转化率来看，懒得淘略高于行业平均水平。

在扩大礼品应用范围上懒得淘也做出了自己的尝试，“例如，在送礼对象中增加了‘自己’这个选项，很有意思的是，这个选项反而成为了被选比例最高的一个。”

值得注意的是，目前懒得淘仍以实物作为礼品的主要形式，但未来可能会增加本地化服务类等选项。

从数据积累层面来看，懒得淘做的则正是与当前大部分电商网站解决用户购买问题和售后服务“相反”的事情—了解用户购物之前的想法并且帮助用户做决策，庞一说”这个过程中产生的数据交互关系是懒得淘最有价值的东西。“

懒得淘截图

未来融入社交网络

那么懒得淘要做的就是上面所说的礼品求购和导购这件事吗?显然并不仅仅如此。

在庞一的设想中，熟人关系的引入和与社交网络的融合才是未来懒得淘发展的新动力。

“我们做礼物有几点原因，一方面是因为礼品可以是任何东西，不会有什么瓶颈，另一个层面就在于，礼品本身就是为了维护社交关系而产生的消费。”

“当前大家都在喊自己是社会化导购，但是我觉得现在只是一个起步，市场远不止于此。社交网络中的用户关系还没有被利用起来去刺激商务的发展。与社交网络结合的礼品电商将会成为很有意思的一个领域。”

这一设想实际上已经得到验证，全球最大的社交网络Facebook刚刚上市就买下了帮人选购礼物的移动电商平台Karma，这一举动也引发了无数人对于社交网络与电商结合的种种猜想。

算法不是万能的

在技术方面，对于现在逐渐兴起的基于数据算法的个性化推荐，庞一的态度显得较为谨慎。“我们很清楚技术可以做什么，不可以做什么，有很多问题不能依靠技术来解决。”

庞一认为，通过算法推荐想要达到让用户满意的效果，在一段时间之内都不太可能会实现，特别是对于购物这件事情。

“我们的想法是，自己能做的事情就自己做，自己不能做就用众包的思路来做。“

此外，目前懒得淘已经推出了iOS客户端产品，Android端产品也在计划之中。公司也已获得创东方投资基金的天使投资，正在筹备A轮融资。