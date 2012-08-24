【酷公司】好孩子高管变更 押注汽车安全座业务

内地最大婴儿车生产商好孩子国际控股有限公司(以下简称好孩子国际，1086，HK)昨日(8月21日)公告表示，原营运总监王海烨于2012年8月17日起辞任，辞任后继续出任公司执行董事及副总。同时，原先任公司副总裁，负责监督公司全程质量控制的竺云龙为营运总监。

因人民币升值风险、原材料及人工成本上升，拖累好孩子国际上半年利润下滑过一成，而公司主要的婴儿推车及配件产品同业竞争激烈，销售增速有所放缓。

对此，有行业人士向每日经济新闻记者表示，好孩子国际人员调整后，将会更加关注新兴的汽车安全座及配件业务，但在汽车市场持续疲软的情况下，好孩子国际的这一赌注是否能带来巨大收益还需斟酌。

多重因素拖累盈利下滑

日前，好孩子国际公布的中期业绩报告显示，截至2012年6月30日公司收益约为23.11亿港元，较2011年同期高出17.3%;盈利约为1亿港元，较2011年同期下跌12.7%。

好孩子国际表示，国际外汇远期合约公平值亏损是拖累公司中期盈利下跌的主要原因。财报显示，上半年因在该期间內交割和在期末尚未交割的远期外汇合约损失约1130万港元，导致其盈利下降至1468万港元。

销售成本及工资薪酬上涨等是公司盈利减少的第二原因。公司报告显示，上半年销售成本同比增长16.46%，包括推广、薪金及运输费在内的销售及营销费用同比增长12.42%。

联商网分析师顾玉仙告诉《每日经济新闻》记者，好孩子国际在中国的业绩尚可，海外的市场相对没这么好。上半年，好孩子国际中国市场收益增长为34.1%，同期公司在北美和欧洲市场的收益分别同比增长17.6%和9.6%，其他海外市收益同比下降1.1%。

“欧美经济复苏缓慢影响到公司的海外销售。”中投顾问高级研究员薛胜文向记者表示，去年中国通货膨胀严重，导致公司的成本上升，也是影响其盈利的一个原因。“随着中国CPI下降，公司的压力有所缓解。但是欧美经济复苏还有很大的不确定性。”

好孩子国际副总裁兼首席财务官刘同友在发布中期业绩时向媒体曾表示，因人民币升值风险的降低、原材料及人工成本维持稳定等因素，公司毛利率下半年会进一步改善，但具体改善幅度未予表明。

安全座业务后市发展存疑

人民币升值风险、原材料及人工成本的上升，拖累好孩子国际上半年利润下滑过一成，还有博士蛙、隆成集团等众多婴童用品企业的竞争，导致好孩子国际的 主要业务增速也在放缓。中期业绩报告显示，占好孩子国际销售比例46.8%的婴儿推车及配件上半年销售同比增加6.6%，而此前的2011年该增幅为 12.6%。

在“内外夹击”下，好孩子国际将目光转向了目前新兴的汽车安全座及配件市场。

顾玉仙认为，盈利下降引发人员调整，而好孩子国际此前一直重视的汽车安全座及配件业务，在此次营运总监调整后会有更大的投入。“营运总监换了后，对这块今后会更加关注，这在中国是新兴的一块，随着汽车用户的增加，后续市场很大。”

数据显示，上半年公司来自中国汽车安全座的收益较2011年上半年已增长了164.0%。

此前7月1日，中国儿童汽车安全座的国家标准正式实施，好孩子国际表示，这将给中国儿童汽车安全座市场带来规范和整合，提升全社会关于儿童乘车的安全意识。

而据汽车业内人士表示，由于经济持续低迷，消费者信心一度受到影响，乘用车市场持续疲软。

数据显示，2011上半年我国乘用车销售增速明显放缓，上半年乘用车自主品牌共销售315.61万辆，同比下降0.82%。今年上半年，继续受宏观 环境等因素影响，我国汽车产销952.92万辆和959.81万辆，比上年同期仅增长4.1%和2.9%，乘用车自主品牌共销售315.11万辆，同比下 降0.16%。

在市场疲软、油价上涨、汽车行业后市发展等多重因素影响下，好孩子国际汽车安全座业务发展还需斟酌。

薛胜文向记者表示，国内婴童用品行业处于快速发展阶段，0至6岁婴幼儿用品市场远景容量达到5000亿元，具有很大的发展空间，“但是婴幼儿行业属于比较敏感的行业，因而对产品的质量要求较高”。

婴童用品市场起步相对较晚，但对从业人员的要求很高。业内人士表示，没有充足的母婴知识是无法胜任相关工作的。由此看来，人力资源也是限制行业发展的瓶颈之一。